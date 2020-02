Un posto al Sole anticipazioni: Alberto Palladini aggredito

Non sarà un periodo facile per Alberto Palladini. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole infatti, l’imprenditore dovrà vedersela con la rabbia della madre di Clara, la donna alla quale ha rovinato la vita.

Intanto, a Napoli tornerà Eugenio per indagare su un pericoloso componente della camorra. Si metterà in pericolo? Di seguito, le anticipazioni di Upas relative alle puntate in onda su Rai 3 nei prossimi giorni.

Un Posto al Sole spoiler: Palladini nei guai

Nelle prossime puntate di Upas su Rai 3, Giulia comincerà a capire che Marcello la sta usando. Tuttavia, l’amore per l’uomo le confonderà ancora di più le idee. Angela e Niko le staranno vicino, ma la Poggi sembrerà alquanto infastidita. Nel frattempo, Arianna cerca di contattare Andrea, ma il Pergolesi pare sparito nel nulla.

Il Tribunale dei Minori l’ha chiamata per una nuova udienza riguardo l’affidamento. Intento Alberto sarà teso per la difficile situazione ai Cantieri e così proverà a contattare un amico che potrebbe risolvere le cose.

Proseguendo con le anticipazioni di Un Posto al Sole, vedremo Clara alle prese con una scoperta inquietante. La donna si sentirà mancare la terra sotto i piedi. Giulia capirà di essere stata presa in giro da Marcello e si sentirà in colpa verso chi ha tentato di aiutarla. La sua famiglia però le starà vicino. Patrizio, stanco di essere privato della sua libertà, proverà a chiedere a Vittorio di vivere insieme.

Nicotera indaga su un pericoloso boss camorristico

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Nunzia vorrà vendicarsi di Alberto e così si metterà in contatto con un uomo molto pericoloso. Nel mentre, a Napoli tornerà Nicotera per indagare su un camorrista. Le due storyline saranno legate in qualche modo? Purtroppo, Alberto Palladini verrà aggredito.

L’imprenditore capirà di essere in pericolo e capirà che dietro tutto ciò potrebbe proprio esserci la madre di Clara, pronta a vendicare la figlia che ha tanto sofferto a causa sua. Successivamente, Marina avrà un’idea che potrebbe salvare la situazione economica dei Cantieri. L’Amministrazione sembrerà approvare l’intuizione della Giordano.

Raffaele invece farà di tutto per non permettere a Patrizio di andare a vivere con Vittorio, finendo per coinvolgere anche Renato. Stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole inoltre, al Vulcano verrà organizzata una romantica festa in occasione di San Valentino. Un imprevisto rischierà di mettere nei guai alcuni protagonisto ma Samuel farà in modo che la situazione si risolva nel migliore dei modi.