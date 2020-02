Andrea Montovoli pronto a lasciare il Grande Fratello Vip: la confessione nella notte

Andrea Montovoli ha palesato la sua intenzione di abbandonare il reality. Il motivo? Un segreto del suo passato

GF Vip: Andrea Montovoli lascia il reality?

Dopo Barbara Alberti e Carlotta Maggiorana anche un altro concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha palesato la sua intenzione di lasciare il programma. Si tratta di Andrea Montovoli che nella notte, parlando con Paolo Ciavarro, ha ammesso di pensare a questa possibilità. Ma al contrario delle prime due, per l’attore la motivazione è totalmente diversa.

Ricordiamo che Barbara Alberti voleva andare via per l’immagine che stava trasparendo di lei, ma dopo un malore e il ricovero in clinica, la scrittrice è rientrata nella Casa. Carlotta, invece, non riusciva più a vivere in quel contesto avendo spesso attacchi di panico. Per questo motivo ha deciso di lasciare il reality nella nona puntata e tornare dalla sua famiglia.

Un segreto del passato

Ma che cosa è successo ad Andrea Montovoli per volersene andare? L’ha riferito lui stesso nella notte a Paolo Ciavarro nascosto sotto le coperte. Pare che Andrea sia riuscito a parlare di un argomento di cui non parlava da 17 anni. Quello che ha detto nel confessionale è una cosa del suo passato molto forte e l’obiettivo dell’attore era proprio quello di riuscire a parlarne.

Tuttavia, adesso che l’ha fatto ha paura perché si tratta di una cosa che conoscono in pochi. Sollecitato da Paolo, Andrea ha ammesso che il suo timore è quello che l’argomento venga affrontato in prima serata e vorrebbe evitarlo andando via prima. Quando si sentirà pronto ha promesso che ne parlerà con Paolo. Che cosa deciderà di fare?

Quattro vip al televoto

Per il momento il televoto è ancora attivo e il pubblico può continuare a votare per salvare un vip tra Adriana Volpe, Barbara Alberti, Michele Cucuzza e Fabio Testi. Michele Cucuzza è quello più a rischio.

Infatti, il web si è rivoltato contro di lui quando ha scoperto che la settimana scorsa ha organizzato le nomination per mandare al televoto proprio Andrea Montovoli. Tuttavia, nei giorni scorsi c’è stato un acceso confronto tra Adriana Volpe e Barbara Alberti e il pubblico potrebbe esprimere la sua preferenza tra le due in questa occasione.