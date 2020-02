Martina Colombari atomica, salta il bottone della camicia e si vede il seno, fan i delirio [FOTO]

La carriera artistica e la vita privata dell’attrice Martina Colombari

Martina Colombari dopo la sua partecipazione a Miss Italia ha iniziato a lavorare nel mondo della moda e subito dopo quello della televisione. Col tempo è diventata anche un’ottima attrice, basti pensare all sua interpretazione nella fiction di successo di Canale 5, i Cesaroni.

Anche la sua vita sentimentale va alla grande, infatti da anni è felicemente sposata con l’ex calciatore del Milan, Alessandro Costacurta. I due stanno insieme dal 2004 e hanno un solo figlio Achille. Ma nelle ultime ore la bellissima Martina ha allietato tutti i follower del suo account IG con uno scatto davvero seducente.

Un corpo tonico dovuto a tanto sport e un’adeguata e sana alimentazione

Chi segue Martina Colombari sui social oppure in televisione è abituato a vederla sempre vestita in modo impeccabile. L’ex Miss Italia, infatti, presenta un fisico perfetto e allenato, frutto di tanti allenamenti e un’alimentazione sana.

E a proposito di questo di recente è stata ospite a Mattino 5 di Federica Panicucci facendo capire di essere vegetariana. Inoltre la moglie di Alessandro Costacurta indossa un abbigliamento elegante. In poche parole è una donna talentuosa e soprattutto di classe che l’intero Paese ha sempre amato e apprezzato.

Martina Colombari incanta il web: il bottone si apre e…

Di recente, però, Martina Colombari si è spinta oltre mostrando una parte del suo corpo. Nella foto che di recente ha condiviso su Instagram, l’attrice è comodamente seduta su un divano con le gambe accavallate. Una posa decisamente sexy. Mentre ride, però, la donna è vittima di un incidente bollente, ovvero che la camicetta si apra nel punto giusto e mette in mostra un décolleté davvero provocante.

Per non parlare del pizzo nero che ha letteralmente fatto impazzire tutti coloro che la seguono sui social network. Infatti in pochissimo tempo il post in questione ha ricevuto migliaia di likes e tantissimo commenti positivi. Ecco la foto in questione che è diventato virale: