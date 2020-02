Antonella Fiordelisi nella bufera: ‘Pieno di cinesi che tossivano, mi è venuto un infarto’

Antonella Fiordelisi si è lasciata andare a delle dichiarazioni sui cinesi che hanno innescato una grande polemica sui social. Ecco che cosa è successo

Antonella Fiordelisi di nuovo al centro delle polemiche

Conosciamo Antonella Fiordelisi per essere stata una tentatrice a Temptation Island. Ricordate il suo flirt con Nicola Panico, ex fidanzato di Sara Affi Fella. Inoltre, è tornata sulle pagine di gossip per essere la fidanzata di Francesco Chiofalo.

La coppia da mesi non fa che creare scompiglio e molti utenti social li hanno sommersi di critiche. Prima per aver mostrato le loro lacrime su Instagram dopo essersi lasciati per un presunto tradimento di lui, poi per la scelta di lei di tornare con Francesco.

Dopo un periodo di silenzio, e di qualche scontro a distanza con l’ex tronista Sabrina Ghio, Antonella è tornata al certo delle polemiche per una Instagram Story in cui parlava dei cinesi e del Coronavirus.

Antonella al centro del caos: ‘Pieno di cinesi che tossivano, mi è venuto un infarto’

Poche ore fa dal profilo Instagram di Antonella è apparsa una serie di Stories in cui l’ex tentatrice camminava di fretta per la strada e raccontava la sua esperienza appena vissuta. Quale? In albergo ha visto un gruppo di cinesi che tossivano e per questo lei si è molto spaventata fino a dire che “stava per venirle un infarto”.

Ebbene, non è la prima influencer che parla del Coronavirus a caso e creando allarmismi inutili. Anche Selvaggia Roma, pochi giorni fa, si è lasciata andare a parole forti e fuori luogo sulla vicenda. Ha detto che il Coronavirus è una cosa che è “scappata” dai laboratori cinesi, che ha creato un’epidemia mondiale e che per questo hanno dovuto isolare 50 milioni di persone. Poi, sempre i cinesi, rincorrono noi italiani per gli scaffali dei loro negozi perché non si fidano di noi.

Inutile dire che le affermazioni delle due ragazze hanno scatenato i social e non solo. Molti utenti hanno ripostato queste storie e hanno dato a entrambe delle ignoranti che andavano fermate dal divulgare informazioni errate. Anche Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque si è scagliata contro Selvaggia Roma e ha invitato tutti ad andare nei ristoranti cinesi perché non c’è nessun pericolo.

La replica di Antonella

Dopo il gran polverone alzato dalla sua storia su Instagram, Antonella ha scritto un breve messaggio per dire che non le si poteva dare della razzista in quanto stava pranzando in un ristorante cinese. Voi che cosa ne pensate di questa vicenda?