Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori, divorzio milionario: la cifra da capogiro

Rita Rusic è stata una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip, una regina assoluta, così come l’ha definita la giornalista Barbara Alberti. All’interno della casa più spiata di Italia si è distinta per il suo essere così composta, per la sua indiscussa eleganza e bellezza e per quel suo modo di fare gentile e mai inappropriato.

La sua permanenza è stata contrassegnata da molteplici colpi di scena, uno fra tutti lo storico confronto con Valeria Marini ex compagna di Vittorio Cecchi Gori. Le due donne, che per anni sono state acerrime nemiche, si sono incontrate all’interno del reality, un confronto che ha suscitato non poche polemiche e che ha trovato, in definitiva, l’indifferenza della Rusic.

Rita Rusic e il matrimonio con Vittorio Cecchi Gori

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori sono stati sposati dal 1983 al 2000. Il loro è stato un grande amore, una favola in piena regola dalla quale sono nati anche due splendidi figli, Vittoria e Mario, di cui la concorrente ha spesso parlato durante il suo percorso televisivo.

Purtroppo, però, per loro non c’è stato il lieto fine e i due si sono separati. Il loro è sicuramente ricordato come uno dei divorzi più costosi. Come riportato dall’Adnkronos in un articolo del 2017, infatti, la Rusic avrebbe chiesto una cifra pari a 2 miliardi di lire, anche se ha poi chiuso con un assegno pari a 4 miliardi.

Lo scontro con Adriana Volpe al Grande Fratello Vip

La brillante produttrice cinematografica ed ex attrice all’interno della casa ha avuto un rapporto decisamente poco sereno con la sua coinquilina Adriana Volpe, ex conduttrice de I fatti Vostri balzata agli onori del gossip in questi anni per i suoi scontri con Giancarlo Magalli.

Le due donne si sono più volte punzecchiate, anche se, a dire il vero, non si sono mai dichiarate apertamente guerra. Gli ex compagni di gioco della Rusic rimasti nella casa hanno accusato la Volpe di aver messo a punto un piano e una strategia per mandarla via. Accuse dalle quali si è ovviamente dissociata.