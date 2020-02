Festival di Sanremo 2020, ecco il gesto commovente di Tiziano Ferro

Il gesto commovente di Tiziano

I fan di Tiziano Ferro hanno accolto con entusiasmo la notizia della sua partecipazione, in qualità di ospite, all’attuale edizione del Festival di Sanremo. Tra le tre esibizioni ha cantato Accetto Miracoli, Nel blu dipinto di blu e Almeno tu nell’universo.

Nella serata di mercoledì 5 febbraio, invece, ha realizzato un suo sogno, ovvero duettare con Massimo Ranieri. Il conduttore Amadeus gli ha dato modo di cantare con lui sulle note della canzone Perdere l’amore e ha riscosso un successo inaspettato.

Secondo fonti attendibili nella diretta di questa sera debutterà con un suo nuovo inedito, intitolato Amici per errore. Anche se non ha detto nulla, le persone a lui più vicine hanno svelato che ha intenzione di compiere un nobile gesto. Ragion per cui gli italiani devono esserne a conoscenza.

‘Darà in beneficenza i soldi avuti dal Festival’

Il gesto commovente di Tiziano Ferro dimostra, per l’ennesima volta, che ha un grande cuore. Secondo fonti attendibili pare che non voglia mettere in tasca la consistente somma di denaro ottenuta per essersi esibito sul palco dell’Ariston.

Nonostante non sia ancora stato riferito il nome del destinatario, i fan sono contenti che abbia fatto questa scelta. Allo stesso tempo hanno notato che il marito Victor Allen non è seduto in prima fila a sostenerlo. La coppia vive a Los Angeles, dove ha anche celebrato una delle due cerimonie del matrimonio.

Victor ricopre un ruolo importante nel mondo del marketing, perciò non è riuscito a liberarsi dai suoi impegni lavorativi. Molti sperano che possa fare una sorpresa al compagno presentandosi alla finale per stargli accanto. Per Tiziano è un momento magico sotto ogni punto di vista. Durante un’intervista ha affermato di essere felice con Victor, in quanto spera di poterlo riabbracciare al più presto.

Le gaffe del Festival

Dopo l’esibizione di Irene Grandi, Amadeus ha presentato Diletta Leotta dicendo di essere la prima donna bellissima a scendere le scale. Cosi facendo avrebbe implicitamente offeso la cantante. Sabrina Salerno ha indossato un vestito che ha lasciato poco spazio alla’ immaginazione e ha avuto difficoltà a camminare sui tacchi vertiginosi.

Elettra Lamborghini ha cantato e contemporaneamente ha fatto un ballo noto come il twerk. Infine le giornaliste Emma D’Aquino e Laura Chimenti non si sentivano a loro agio davanti alle telecamere del Festival. Al momento solo il gesto commovente di Tiziano ha avuto solo dei giudizi positivi.