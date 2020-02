Grande Fratello Vip: il tanto atteso confessionale di Paolo, ecco che cosa pensa davvero sulla situazione con Clizia

Paolo Ciavarro ha parlato per la prima volta in confessionale di quello che c’è tra lui e Clizia Incorvaia. Ecco le ultime dichiarazioni

GF Vip: che cosa c’è tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia?

Da settimane non si fa che parlare del primo flirt all’interno della Casa del Grande Fratello Vip che potrebbe essere quello tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Tra loro è nata una grande complicità, tanto che diverse notti si sono ritagliati degli spazi in giardino tutti per loro.

Da casa si è notato qualcosa di più di una semplice amicizia e Alfonso Signorini ha da poco affrontato la questione in diretta proprio con loro. Non solo li ha messi di fronte ad un video dei loro momenti più belli, ma il conduttore ha anche fatto entrare la madre di Paolo, Eleonora Giorgi, per dare la sua benedizione alla coppia.

Tuttavia, dopo quel momento, Clizia ha fatto una dichiarazione inaspettata, ovvero che frequentava un ragazzo prima di entrare nella Casa. Ne ha parlato con Paolo e lui, inevitabilmente, ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti. Poi, però, L’influencer ha insistito sull’argomento e sembra che sia intenzionata a viversi questo interesse che sta nascendo tra loro. Ma Paolo sarà della stessa opinione?

Il confessionale di Paolo

Nel daytime di mercoledì 5 febbraio Paolo ha fatto delle dichiarazioni su Clizia molto interessanti nel confessionale. Il giovane conduttore ha detto che la trova una persona interessante, piano piano la sta conoscendo e questa idea di lei sta trovando sempre più conferme.

Tuttavia, ha anche confessato che lui è uno molto complicato in amore, non è “uno che si butta” e questa cosa che Clizia stava frequentando un’altra persona lo ha frenato ancora di più. Paolo ha anche parlato di quello che vede da parte di Clizia ed è sicuro che lei sia interessata a lui, lo capisce ogni volta che lo guarda.

Ma l’ex moglie di Francesco Sarcina sta aspettando una sua mossa e Paolo su questo non ha dubbi: altri al suo posto avrebbero già agito un paio di settimane fa, lui invece non farà nulla e lei dovrà aspettare ancora. Voi che cosa ne pensate di queste dichiarazioni di Paolo Ciavarro?