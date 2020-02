Gessica Notaro contro Junior Cally, “indossa la maschera per fare show io perchè mi hanno sfregiata”

Gessica Notaro interviene contro il rapper Junior cally

Gessica Notaro interviene contro il rapper Junior cally dicendo che mentre lui indossa la maschera per fare il sole invece perché è stata protagonista suo malgrado di una violenza. La donna spiega che i due hanno una cosa in comune.

Ovvero la maschera. Lei in pratica sostiene che il rapper vuole idolatrare la violenza per fare spettacolo, mentre invece lei è obbligata a difendersi da quello che ha subito. All’Ariston, si presenteranno entrambi. La donna sarà presente con il cantante Antonio Maggio nell’apertura della kermesse.

La modella, ex Mister Riminese, è stata vittima di un’aggressione subita dall’ex fidanzato che la sfregia con l’acido punto dopo l’incontro con Notaro, lei ha pubblicato una fotografia in cui fa emergere una serie di anomalie nel modo in cui il rapper si esprime.

Gessica e Junior cally Accomunati dalla presenza della maschera

Gessica Notaro sottolinea che i due sono accomunati dalla presenza della maschera. In pratica, spiega che il rapper parla in maniera Troppo leggera di cose di questo tipo mentre lei invece deve passare la vita a difendersi e nascondersi dello scempio che le ha provocato la ex compagno edson Tavares.

Grazie con la forza che è riuscita ad avere, Adesso ha una nuova vita. Ma è chiaro che non è facile dimenticare quello che è successo. Infatti la bella Jessica diventata simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Junior Cally, indossa la maschera per fare show

L’attacco Junior cally arriva perché i due sono su due binari completamente differenti. Gessica Notaro spiega che secondo lei saremo deve essere un’occasione per dimostrare e diffondere un messaggio di speranza e di benessere.

Nel testo presentato a Sanremo insieme a cantante Antonio Maggio, racconta che quello che ha subito. È importante che le altre donne lo sappiano per capire che non devono arrendersi e combattere punto però si devono vergognare le persone violente di un certo che subisce una violenza.

Punto Inoltre nella sua esibizione, spiegato che è stato un momento importante di riscatto per la sua volontà di emergere rispetto a quello che ha subito. Racconta anche che le cicatrici più profonde che deve affrontare sono quelle morali. Ma che grazie alla sua forza riesce ad andare avanti giorno dopo giorno