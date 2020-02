Barbara Alberti contro Adriana Volpe: “mi dispiace ma non sei perfetta come pensi”

Barbara Alberti al veleno contro Adriana Volpe accusata di essere un po’ troppo saputella secondo lei

Nella casa più spiata d’Italia, Adriana Volpe e Barbara Alberti, sono uno contro l’altra. Infatti, lo scorso martedì, le due hanno avuto un brutto battibecco nel corso della puntata del Grande Fratello vip 4.

Le due signore hanno ancora tanto rancore tra loro. Secondo gli altri coinquilini, ci vorrà molto per ricucire il loro rapporto. Tra le due era scoppiata un un po’ di polemica.

Nello specifico, Barbara aveva detto che secondo lei Adriana, troppe volte pensava di essere sempre nel giusto e che gli altri dovevano imparare da lei, ma era una cosa assolutamente non veritiera. Ha spiegato che non è amante del carattere di Volpe, perché talvolta appare come se fosse una sorta di “maestrina” che si sente superiore agli altri.

Barbara Alberti e le accuse alla showgirl

Barbara Alberti ha spiegato anche che Adriana Volpe ha un modo di fare che assolutamente non può tollerare. La showgirl, però, non ha voluto raccogliere questa accusa e piuttosto si è voluta difendere dicendo che non è certo una manipolatrice.

Inoltre, ha spiegato che lei aveva un problema con Rita Rusic e che da quando è andato via, invece sembra si sia risolto del tutto. Quindi non capisce qual è il senso di questi continui attacchi verso la sua persona. Intanto, oltre la questione tra le due donne, la casa deve fare i conti anche con un altro problema.

Quello di Antonella Elia che sta pensando a Pietro e a delle fotografie che hanno messo in dubbio la sua fedeltà. Oramai per lei, è diventato un pensiero fisso e vorrebbe tanto sapere cosa è successo. Ma è chiaro che è difficile aprire un confronto con lui, visto che lei si trova all’interno della casa.

I pettegolezzi e le frecciatine su Pago e Serena

Intanto nella casa del Grande Fratello Vip 4, Pago e Serena Enardu sembrano aver trovato un momento di felicità. Sarà anche l’umore legato alle liti tra Barbara Alberti e le altre donne della casa, ma la situazione è un po’ sfuggita di mano al cantante quando Fabio Testi ha fatto una battuta sulla capanna che ha costruito per vivere dei momenti di intimità con la sua donna.

Pago non accetta questa battuta perché secondo lui li avrebbe offesi quando ha detto che era meglio che facessero sesso a casa e non lì dentro.