Bufera a Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa sbotta: “Ora vi denuncio…”

Il crollo del Trono classico in termini d’ascolto

Il Trono classico di Uomini e Donne non sta attraversando un buon periodo, infatti gli ascolti sono precipitati rispetto il parterre senior. In poche parole il pubblico è stanco di vedere sempre gli stessi volti sia come tronisti che corteggiatori.

Una declino che è iniziato qualche mese fa quando Teresa Cilia e Mario Serpa hanno fatto delle accuse ben precise a Raffaella Mennoia. Ricordiamo che quest’ultima è la storica autrice e braccio destro di Maria De Filippi. Dopo delle affermazioni abbastanza forti contro il dating show, la redazione e la stessa Queen Mary hanno preso una dura posizione.

Lo sfogo di Teresa Mennoia su Instagram

Settimane fa ci sono state delle pesanti accuse sui social da parte di Teresa Cilia e Mario Serpa nei confronti dell’autrice del Trono classico Raffaella Mennoia. Quest’ultima,infatti, scrisse sul suo seguitissimo profilo Instagram l’intenzione di agire legalmente contro queste persone per salvaguardare la sua immagine.

L’ex postina di C’è Posta per Te minacciava di denunciare alle forze dell’ordine le presunte calunnie che l’ex tronista siciliana e l’ex corteggiatore romano avevano fato nei suoi confronti. Ma non è finita qui, infatti dopo è arrivata anche la risposta di Maria De Filippi.

Le possibili denunce da parte della redazione di Uomini e Donne

Subito dopo venne diramato anche un comunicato stampa da parte della redazione di Uomini e Donne visibile su tutti i canali social del dating show di Canale 5. Nella nota si legge che in giro erano state messe in giro delle sciocchezze riguardanti il programma di Maria De Filippi. Alcune innocue e altre più equivoche, dove si annunciano delle clamorose rivelazioni, che poi prontamente non sono mai arrivate.

“Ora, noi vogliamo e dobbiamo essere ben pazienti, ma fino ad un certo punto…oltre al quale diventa d’obbligo far partire diffide e denunce”. Quindi la padrona di casa e il suo braccio destro erano disposte ad agire vie legali per evitare che la credibilità di Uomini e Donne venisse scalfita.