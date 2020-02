Terremoto a Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta: ‘ora vi denuncio’

Caos a Uomini e Donne, Mario Serpa contro la redazione

Un vero e proprio terremoto social ha scosso la redazione di Uomini e Donne e Maria De Filippi. Ormai da tempo non si parla d’altro ovvero delle forti accuse di Mario Serpa nei confronti della redazione. Tutti ricordano la sua partecipazione al programma e la bellissima scelta con Claudio Sona. Ma cosa è accaduto adesso? Perchè si parla addirittura di querele?

Le forti accuse di Mario Serpa

Mario Serpa sembra aver perso davvero la pazienza. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è scagliato contro la redazione del programma, andandoci giù pesante. Il tutto è nato da una foto postata da Claudio Sona che lo ritrae in compagnia di un caporedattore del dating show di Maria De Filippi.

Lo scatto ha scatenato la sua ira ed è stato pretesto per accusare lo tutto lo staff di aver “coperto” un trono poco limpido. Claudio Sona è stato sempre accusato di avere avuto una relazione parallela al di fuori degli studi televisivi proprio mentre si trovava sul trono di Uomini e Donne.

Accuse che ha sempre respinto, ma che non hanno mai convinto Mario. Da qui si è scatenato un vero e proprio caos che ha visto protagonista anche Teresa Cilia, tronista siciliana da anni scomparsa dalle scene, ma che non ha perso l’occasione per criticare la De Filippi di poca chiarezza