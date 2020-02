Francesca Barra contro Diletta Leotta, “Monologo finto e presuntuoso”

Francesca Barra punta il dito contro il monologo di Diletta Leotta a Sanremo: non avrebbe detto la verità sulla sua bellezza

Francesca Barra sui social network commenta negativamente il monologo fatto da Diletta Leotta che secondo lei era artefatto e completamente fasullo. La bella,. Francesca non manda certo a dire quello che pensa della giornalista ed infatti, l’accusa in maniera molto forte.

La conduttrice non ha apprezzato il monologo sulla bellezza fatto dalla donna a Sanremo 2020 nel corso della prima serata. Secondo la quarantunenne scrittrice, giornalista e conduttrice TV, si è trattato di un discorso finto e presuntuoso. Stando a quello che sostiene la giornalista, Diletta Leotta, non avrebbe detto la verità.

La moglie di Claudio Santamaria, dice che Diletta avrebbe dovuto ammettere davanti al pubblico televisivo che si è migliorata rispetto al passato perché ha fatto dei ritocchi estetici. Invece, ha detto tuttt’altro.

Francesca Barra e la sua idea di monologo

La conduttrice Francesca Barra sottolinea che ha sempre difeso Diletta Leotta da tutti gli attacchi che le sono stati fatti in passato. Però doveva usare quel momento per smascherare la sua opinione sulla bellezza.

Invece Diletta avrebbe detto soltanto una parte della verità e questo non è corretto nei confronti del pubblico. Secondo Francesca, il discorso che ha fatto è stato molto presuntuoso e falso.

In più, Francesca sostiene che probabilmente invece di usare tanta retorica avrebbe dovuto dire le cose come stanno. Non è vero pensare che la bellezza sia qualcosa che “capita” quanto piuttosto, ha fatto una scelta, cioè quella di ritoccarsi. Sarebbe stato meglio essere paladina della verità che se scomoda, piuttosto che portatrice di falsità.

La libertà di azione sul proprio corpo

Secondo la giornalista televisiva Francesca Barra, Diletta Leotta con un discorso sincero avrebbe sdoganato ogni taboo. Avrebbe avuto la possibilità di far capire che le donne possono avere il liberto arbitrio sul proprio corpo anche facendo dei ritocchi estetici.

Invece, adesso così ha voluto nascondere quella che è invece una scelta consapevole che lei ha fatto. Di certo, le parole della conduttrice hanno suscitato molte repliche. Tra le numerose pubblicate sui social network vi sono quelle di di Sonia Bruganelli, di Matilde Brandi oppure della bella Michela Quattrociocche.

Cosa ne penserà invece la giornalista Diletta Leotta? E’ tutto ancora da scoprire in quanto non c’è stata una replica ufficiale. Nei prossimi giorni però potrebbe arrivare finalmente una risposta in questo senso da Diletta.