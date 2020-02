Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 twerka, pesanti le critiche, ‘Ti sei scordata la voce!’

Elettra Lamborghini sul palco di Sanremo tra twerk e tante polemiche dei suoi fans

Elettra Lamborghini si presenta sul palco di Sanremo e twerca: però nonostante questo riceve tantissime critiche da parte anche dei suoi fans più affezionati. La 25enne, ricca ereditiera.

È apparsa sul palco dell’Ariston molto emozionata e addirittura tremava. Il popolo del web però non l’ha promossa. Nonostante il twerk che comunque ha fatto, i fans si aspettavano molto di più. Infatti, la accusano non solo, di non aver utilizzato la voce quanto piuttosto, di non aver ballato neanche.

Secondo i fans sui social network, la bella Elettra, non ha portato la voce con sé ed era troppo impaurite rigida. Stando ai commenti, ha cantato molto male e piuttosto, avrebbe dovuto essere se stessa per fare un effetto differente. Nonostante l’abbigliamento molto appariscente, il fatto che abbia twercato all’Ariston, è piaciuto ma non ha soddisfatto del tutto.

Elettra Lamborghini e i commenti di delusione

La performance di Elettra Lamborghini, è stata davvero molto discussa. In particolare su Twitter, ma un po’ su tutti i social network, i fans hanno voluto dire la loro opinione. Nello specifico, secondo loro Elettra non ha affatto rispettato il suo personaggio, molto più allegro e gioioso.

Inoltre, la canzone non ha messo certo in mostra le sue doti canore. Lo stesso twerk è stato molto criticato perché non è stato dello stesso tipo rispetto a quello che si aspettavano i fans. Di solito il movimento è molto più azzardato, come si è visto altre volte in televisione.

L’outfit dell’ereditiera

Un altro aspetto molto discusso in merito l’esibizione di Elettra Lamborghini, è quello relativo al suo outfit. Si è presentata con un i capelli con un lungo Bob castano, una tuta fasciatissima color oro monospalla con pantaloni a zampa e tante piume.

L’outfit è stato realizzato da Marinella spose, un Atelier Napolitano. Anche su questo abito, però non c’è stato l’appoggio della maggior parte degli utenti. Insomma, una performance da dimenticare secondo la maggior parte dei suoi followers.

Quello che è certo è che probabilmente nel corso delle prossime serate, sarà molto più tranquilla e riuscirà a dare il meglio di sé rispetto a quanto ha fatto, invece, nella prima serata. Ci sono state però, anche critiche positive alla performance di Elettra.