Levante e Diodato ex fidanzati ora si sfidano sul palco di Sanremo 2020. Ma……

Diodato e Levante, ex fidanzati, dopo la rottura si ritrovano sul palco di Sanremo

Diodato e Levante si ritrovano sul palcoscenico di Sanremo 2020, dopo essersi lasciati. I due ex fidanzati sono in gara tra i 24 Big del teatro Ariston. I due sono saliti insieme sul palco nella stessa serata, almeno fino ad ora.

Ieri sera, Levante ha fatto la sua performance ed è stata molto apprezzata dalla maggior parte degli utenti. Invece, nella prima serata è stata la volta del cantante che ha potuto esprimere tutto il suo talento.

La cantautrice siciliana Levante ha avuto la fortuna di esibirsi dopo il tuo ex fidanzato. Quello che è certo, è che tra i due, i rapporti sono un po’ particolari. Sono stati insieme per circa 3 anni e adesso, invece, non si capisce quale sia il motivo di questa rottura.

Diodato e la presunta dedica alla sua ex

Levante e Diodato si sono incontrati sul palcoscenico dell’Ariston. Secondo il gossip insistente la canzone del ragazzo è dedicata proprio alla sua fidanzata ed infatti, si intitola “Fai rumore”. Però in merito a questa possibile dedica, non ci sono conferme.

Invece, Levante si è presentata con la canzone “Tiki bom bom” che ha tutt’altra concezione. Quando è stata intervistata ha parlato del rapporto con il suo ex fidanzato e ha detto che è una storia che loro hanno tenuto sempre lontano dai riflettori.

Ha detto che quando ha saputo i nomi del cast, lei si è sentita felice che ci fosse anche lui perché la faceva sentire un po’ più a casa. Intanto, adesso hanno l’occasione anche per trascorrere il tempo insieme visti gli appuntamenti congiunti al Festival di Sanremo.

Levante e le confessioni sul suo ex

Parlando della storia d’amore con Diodato, Levante racconta che i due non si sono lasciati in guerra fredda. Nessuno sa davvero quali sono le motivazioni, né tanto meno i dettagli di quello che è successo.

Quello che è certo è che lei aveva detto di essere single e di stare bene con se stessa. La relazione era sembrata essere poco serena negli ultimi tempi. Infatti, l’avviso della rottura non aveva certo stupido la maggior parte dei fan.

Nonostante questo però non ci sarebbe stata una fine burrascosa, almeno da quanto emerge nelle parole della cantante adottata in Piemonte. Intanto il Festival di Sanremo continua ad andare avanti con i due che non si evitano, ma che per adesso hanno cantato in due momenti diversi.