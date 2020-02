Federico Rossi e Paola Di Benedetto: la sottile indiscrezione sulla coppia

Il settimanale Chi ha lanciato una sottile indiscrezione su Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Ecco di che cosa si tratta

GF Vip: Federico Rossi troppo assente per Paola Di Benedetto?

Nei giorni scorsi Paola Di Benedetto si è avvicinata in modo scherzoso ad Antonio Zequila facendogli un massaggio sulla schiena.

Poi, in confessionale e a tavola, ha fatto un appello al suo fidanzato Federico Rossi e ha detto che lei si sta avvicinando ad una persona quindi deve farsi sentire al più presto. Anche Antonio ha scherzato chiamando il cantante e invitandolo a presentarsi il prima possibile perché “non si sa mai che cosa potrebbe succedere”.

L’indiscrezione di Chi

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha lanciato una sottile indiscrezione su Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Tra le pagine della rivista si legge che nonostante i ripetuti appelli dell’ex Madre Natura, non ci sarà nessuna sorpresa per lei. Federico Rossi non andrà a farle nessuna visita. Come mai il cantante ha preso questa decisione?

I messaggi di Federico

Non è vero, ad ogni modo, che Federico è stato così assente. Quando Paola Di Benedetto ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Federico le ha mandato un video messaggio in cui le diceva che l’amava davanti a tutti e che l’aspettava.

Anche nella seconda settimana Federico ha pubblicato un post su Instagram in cui diceva di sentire molto la mancanza della sua fidanzata, di seguirla sempre e di farsi anche delle grandissime risate insieme a lei.

Non solo, ma quando Antonio Zequila ha detto a Paola che si doveva spogliare nella serata di burlesque, Federico ha scritto una serie di messaggi su Twitter in difesa della sua fidanzata scagliandosi contro l’attore. Insomma, non sembra il comportamento di un ragazzo che non tiene a Paola. Voi che cosa ne pensate?

Le dichiarazioni di Paola

Nella seconda settimana di reality, Paola ha avuto un crollo emotivo pensando alla sua famiglia e a Federico Rossi. Tra le lacrime in confessionale ha rivelato di provare per il suo fidanzato un sentimento che forse si prova una volta sola nella vita. Nonostante abbiano una relazione da un anno e mezzo hanno vissuto situazioni che li hanno uniti e li hanno fatti crescere insieme. A voi piace questa coppia?