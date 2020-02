Il Paradiso delle signore spoiler: Umberto chiede un’altra chance ad Adelaide

Tra le coppie più discusse del Paradiso delle signore c’è, sicuramente, quella formata da Umberto e Adelaide. I due protagonisti stanno portando in scena l’intrigo amoroso più interessante di tutta la stagione. Dopo un apparente riavvicinamento, infatti, il commendatore ha ferito i sentimenti della contessa avvicinandosi a Flavia.

Una volta che quest’ultima lascerà la città, però, il potente Guarnieri farà di tutto per riconquistare la fiducia della cognata. Complici in questo tentativo di riappacificazione saranno anche Marta e Riccardo. Come reagirà Adelaide?

Umberto spiazza Adelaide con un gesto

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore vedremo che Umberto spiazzerà Adelaide con una richiesta inaspettata. I due Guarnieri junior faranno di tutto per far sì che loro padre e loro zia facciano la pace.

Specie il ragazzo mostrerà una grande voglia di trovare di nuovo un equilibrio familiare. I due protagonisti sembravano aver trovato un punto di incontro nei mesi precedenti. L’arrivo di Flavia, però, ha scombussolato tutto ed ha contribuito a fomentare le discussioni tra i due cognati.

Adelaide, nonostante sia dispiaciuta per tutto quello che è accaduto, si mostrerà rigida nelle sue posizioni, sta di fatto che non sarà disposta a perdonare il Guarnieri. Quest’ultimo, però, lascerà tutti senza parole quando nei prossimi episodi chiederà esplicitamente alla contessa di Sant’Erasmo un’altra possibilità.

Un’altra coppia si sfascia al Paradiso delle signore?

Quest’ultima, quindi, si troverà a dover decidere se riavvicinarsi a suo cognato, oppure se continuare a lasciarsi tentare dal corteggiamento di Achille Ravasi. Cosa accadrà, dunque, tra Adelaide e Umberto nel Paradiso delle signore?

Nel frattempo, se una coppia pare stia per ricongiungersi, un’altra starà per sfasciarsi. Agnese, infatti, dopo aver scoperto che Armando le ha tenuto nascosta una lettera molto importante circa le condizioni di salute di suo marito, deciderà di prendere le distanze da lui.

La sarta incomincerà ad accusare il nuovo arrivato di essere l’artefice di tutti i disastri che nell’ultimo periodo si sono abbattuti sulla sua vita e sulla sua famiglia. Ad ogni modo, le anticipazioni della soap opera rivelano che Salvatore partirà per la Germania per verificare l’attendibilità delle notizie trapelate su suo padre.