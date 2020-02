Barbara De Santi ha un malore a Uomini e Donne: “Mi gira la testa”, poi cade (VIDEO)

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, l’esponente del parterre femminile Barbara De Santi ha avuto un malore. Maria De Filippi ha invitato la donna a sedersi al centro per raccontare a tutti come stia proseguendo la sua conoscenza con Marcello.

Ad un certo punto, però, la protagonista ha ammesso di non sentirsi molto bene. La padrona di casa, ovviamente, è subito intervenuta per aiutare la dama a riprendersi. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è successo.

Barbara De Santi crea scalpore in puntata

Barbara De Santi è tra i volti più discussi di Uomini e Donne, questa volta, però, si è resa protagonista di un evento alquanto spiacevole, ovvero, un malore. Nella puntata odierna, sono stati ospitati anche Ida e Riccardo in studio, i quali non hanno potuto fare a meno di punzecchiarsi ancora un volta. Per tale ragione, è intervenuta Barbara, la quale ha svelato di averli incontrati per caso alcuni giorni fa e di aver notato in loro un particolare molto interessante.

A suo avviso, infatti, i due non sarebbero affatto felici insieme. Per tutta la durata dell’incontro ha avuto la percezione che non facessero altro che litigare e stuzzicarsi a vicenda. Ad ogni modo, dopo questo intervento, è stata la dama ad accomodarsi nel mezzo dello studio per fare il punto della situazione sulla sua vita sentimentale.

Il malore a Uomini e Donne e la reazione della conduttrice

Quando si è alzata in piedi per raggiungere il centro dello studio di Uomini e Donne, però, Barbara De Santi ha detto di non stare affatto bene. La dama ha spiegato di avere dei forti giramenti di testa, molto probabilmente dovuti al fatto che non avesse mangiato. La padrona di casa, allora, le ha offerto dei biscotti molto dolci per far salire un po’ il livello di zuccheri nel sangue.

La De Santi ha accettato ed ha incominciato a sgranocchiare davanti a tutti. Maria De Filippi, poi, le ha chiesto se volesse anche un caffè, ma la dama ha rifiutato. Dopo poco, si è seduto al centro dello studio il cavaliere Marcello, con il quale la dama sta intrattenendo una conoscenza. Nel giro di poco tempo, però, la situazione è degenerata e Barbara ha dato luogo ad un vero e proprio show, di seguito il video.