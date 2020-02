Un posto al sole, spoiler 7 febbraio 2020: un giornalista manda Marina in crisi

Venerdì sera tornano a farci compagnia i nostri amici di Un posto al sole. Gli spoiler inerenti la puntata che andremo a vedere il 7 febbraio riportano dei colpi di scena imperdibili. Giulia sarà messa in guardia anche da Angela e Niko, ma la donna sarà propensa a fidarsi del suo istinto. Vedremo Marina andare in crisi per colpa di un giornalista e di Fabrizio.

Un posto al sole anticipazioni, puntata del 7 febbraio

Nella puntata numero 5435 di UPAS ne vedremo delle belle. Si terrà una conferenza stampa e Fabrizio rilascerà delle dichiarazioni. Un giornalista farà una serie di scomode domande che manderanno in crisi la povera Marina. Giordano.

Quest’ultima cercherà in tutti i modi di non vedere l’uomo che ama ma non le sarà difficile poiché il Rosato si muoverà nel suo stesso ambiente di lavoro. Proseguirà la storia legata alle truffe d’amore. Ornella non si arrenderà tanto facilmente con la sua amica e chiederà aiuto a Niko e Angela.

Quest’ultimi due saranno informati che la loro madre è cascata nella rete di uno squallido truffatore. I due si daranno un gran da fare per far aprire gli occhi all’assistente sociale. Ma nonostante l’avvertimento dei figli, Giulia continuerà ad essere ostinata e a ragionare di testa sua. La donna sarà addirittura decisa a girare altri soldi a Marcello!

Spoiler Un posto al sole: Vittorio e Patrizio vanno a convivere

Terminata questa avventurosa settimana, Un posto al sole tornerà in onda dopo la consueta sosta del weekend. Da lunedì prossimo vedremo giungere al termine la questione di Giulia e Marcello. Si tornerà a parlare anche di Arianna la quale sarà contattata dal Tribunale per l’adozione. La Landi e Samuel vivranno un episodio bollente in quanto finiranno per baciarsi! Come reagirà Andrea a questa vicenda?

Serena, Leonardo e Filippo continueranno a intrattenere gli spettatori di Rai 3 con nuovi ed esaltanti colpi di scena. Spazio anche a Vittorio e Patrizio i quali prenderanno una decisione decisamente scioccante e inaspettata. Nel dettaglio il figlio di Raffaele e il figlio di Guido si organizzeranno per andare a vivere insieme. Tutto ciò non sarà preso di buon grado dai rispettivi padri.