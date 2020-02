Oroscopo Paolo Fox del 7 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

Arriva l’oroscopo di Paolo Fox del 7 febbraio con le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Tale giornata vede i nativi del Toro affrontare dei cambiamenti. I nati sotto il segno del Cancro devono affrontare un’altra giornata pesante, mentre le persone del Capricorno devono fare una scelta. Nel dettaglio, l’astrologia della giornata di venerdì per tutti i simboli dello Zodiaco.

Paolo Fox oroscopo del 7 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Questo weekend parla di amori ritrovati e di emozioni forti, chi sta vivendo una storia in crisi potrebbe avere dei ripensamenti. In questa giornata di venerdì potete già iniziare a programmare qualcosa di bello, poiché da marzo avrete una grande energia.

Toro – Tempo di cambiamenti, anche nel campo lavorativo. Entro aprile arriverà una novità, intanto, in questo fine settimana cercate di evitare complicazioni. Ci sono diversi problemi con una persona che ha un atteggiamento ostile nei vostri confronti.

Gemelli – Questo weekend è importante per il vostro segno, che pian piano riprende quota. Da aprile avrete spazio per recuperare energie ma i prossimi tre giorni non sono tanti efficienti. In amore, le coppie che si vogliono bene o nate da poco hanno una marcia in più.

Previsioni di venerdì 7 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – Fino al 20 febbraio avrete giornate un po’ pesanti, ci saranno diverse problematiche sia in amore che nel lavoro. Dovete gestire la tensione con molta cautela e prudenza. Se c’è una storia in crisi, doppia prudenza.

Leone – In questo weekend la Luna aiuta eventuali riconciliazioni. Da questo venerdì Venere regala un’emozione in più e con Marte favorevole si possono vincere molte sfide.

Vergine – In questo weekend avete Giove e Saturno favorevole, ciò vuol dire che potreste ottenere un bel successo personale. Nonostante ciò, c’è una certa tensione nervosa a livello fisico, quindi, è importante cercare una soluzione per vivere in maniera tranquilla.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Tutto quello che avete trascinato fino ad adesso o quello che non serve più, devono essere abbandonati. Questo è un periodo che non vi permette di essere ambivalenti. Ecco perché sono previsti cambiamenti, sia in amore che in campo lavorativo.

Scorpione – Dovete abbandonarne ogni occasione per discutere, altrimenti questo fine settimana può diventare estremamente polemico. Tra venerdì e domenica fatevi scivolare le cose addosso, anche se sarà difficile.

Sagittario – Queste prossime tre giornate evidenziano un netto miglioramento, soprattutto sabato e domenica che potete dedicare completamente all’amore. Incontri favoriti grazie a Venere e Marte. Sfruttate le stelle e rendetevi più disponibili.

L’oroscopo di Paolo Fox di venerdì 7 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questo fine settimana Giove e Saturno vi impongono delle scelte drastiche. Tuttavia, se una storia non funziona, è arrivato il momento di affrontare una volta per tutte il problema.

Acquario – In questo periodo tutto è possibile: un trasferimento, cambio di ruolo, di mansioni. Tra aprile e giugno molti di voi iniziano a pensare a nuovi progetti e quello che hanno fatto negli ultimi anni non andrà perso. Alcuni cambieranno rotta.

Pesci – Fine settimana importante, anche se Venere non è più nel vostro segno. Questo non limita le prospettive per il vostro futuro, anzi potrebbe determinare la ricerca di un nuovo amore o di nuove conferme.