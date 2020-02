Avete mai visto il padre di Silvia Toffanin? Un operaio del vicentino

La carriera artistica di Silvia Toffanin

Senza ombra di dubbio Silvia Toffanin è una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Da oltre 15 anni è alla guida di Verissimo, il rotocalco del sabato pomeriggio di Canale 5 preso in eredità da Paola Perego. Dopo la sue esperienza a Passaparola di Gerry Scotti col ruolo di Letterina, la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha presentato alcune rubriche, tra cui Non solo moda.

Mentre la scorsa estate poteva dare una svolta alla sua carriera, ma lei stessa ha frenato l’entusiasmo da parte dei fan. Infatti la Toffanin ha detto ben due volte no a Maria De Filippi rinunciando la conduzione di Amici Celebrities e Temptation Island Vip 2.

Chi è il padre della conduttrice di Verissimo?

Di recente abbiamo parlato della sorella più piccola di Silvia Toffanin, ovvero Daiana con la quale ha un bellissimo rapporto. Ma anche della madre della conduttrice di Verissimo, una bidella che è nata a Sidney in Australia e successivamente si è trasferita in Italia.

E il padre chi è? Purtroppo non si hanno molte informazioni su di lui visto che la famiglia Toffanin è molto riservata sulla vita privata. Sappiamo che è un operaio del vicentino ed era molto geloso della sua primogenita. Infatti quando doveva uscire con amici o ragazzi diceva sempre che la figlia non era in casa.

La gelosia del padre di Silvia Toffanin nei confronti di Pier Silvio Berlusconi

È a proposito di gelosia, Silvia Toffanin ha avuto alcune difficoltà iniziali quando ha conosciuto il suo attuale compagno Pier Silvio Berlusconi. Nello specifico, ovvero quando la conduttrice Mediaset dovette dire al padre di essersi innamorata. Il genitore, infatti, è stato sempre una persona molto possessiva e gelosa nei confronti di tutti i suoi familiari.

In un’intervista realizzata tempo fa per il magazine Grazia, Silvia ha rivelato il primo incontro tra il vicepresidente del Biscione e il padre. Quest’ultimo ha messo subito le cose in chiaro dicendo di essere un grande tifoso dell’Inter.