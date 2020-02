Avete mai visto la moglie di Beppe Vessicchio? Ecco la signora Enrica, somiglianza incredibile con Sophia Loren [FOTO]

Beppe Vessicchio torna al Festival di Sanremo

Le ultime edizioni del Festival di Sanremo non sono state le stesse senza la presenza di Beppe Vessicchio. Ma a grande sorpresa nella 70esima edizione della kermesse canora l’ex professore di Amici è tornato a dirigere l’orchestra. Per chi non lo sapesse il professionista è originario di Napoli.

Oltre a direttore d’orchestra è anche arrangiatore, musicista e compositore. Vessicchio dopo un lungo fidanzamento è convolato a nozze con Enrica, da cui ha avuto una sola figlia, Alessia è una nipote Teresa.

Chi è la moglie Enrica?

In un’intervista realizzata non molto tempo fa a Verissimo, il Maestro Beppe Vessicchio ha rivelato di aver conquistato la moglie con la musica. A Silvia Toffanin ha detto che la loro canzone era You Got the Friend di James Taylor, scritta da Carole King. Poi ha riferito che la consorte è sempre stata molto importante per lui, lo ha aiutato a non cedere mai nella vita.

Infatti il compositore ha trovato non poche difficoltà agli inizi della sua lunga carriera. Infatti all’epoca la famiglia gli chiedeva conto di quanto guadagnasse. La cosa curiosa che la donna somiglia moltissimo Alka grande attrice Sophia Loren. (Continua dopo la foto)

La curiosità sulla barba e l’assenza dai social network

In un’altra intervista Beppe Vessicchio ha reso noto un particolare un curioso aneddoto che riguarda la sua barba. Ebbene sì, di quest’ultima se ne prende cura sua moglie Enrica. Il maestro è la sua dolce metà stanno insieme da ben 40 anni e non lo ha mai visto senza.

Tempo fa lo showman siciliano Fiorello gli propose di tagliarla in diretta per beneficenza, ma lui rispose di no, sarebbe stato un trauma per lui. Lui la taglierebbe solo per qualcosa di molto importante per la comunità.

Parlando dei social network, il compositore ha confessato che lui non ha né un profilo Facebook e nemmeno Instagram. Il suo modo di essere social è offrire un caffè agli amici ma non sempre. Tuttavia Vessicchio è molto amato dagli internauti volendolo bene come un padre.