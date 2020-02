Ida e Riccardo, è Mario Balotelli il motivo della crisi di coppia?

Ida e Riccardo sono, senza dubbio, una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Incontratisi negli studi del programma, i due avevano lasciato insieme la trasmissione per vivere al di fuori il proprio amore.

Il loro, però, è un rapporto strano, fatto di amore ma anche di tanti litigi. Nelle ultime ore, su Instagram, è apparso un selfie di Ida con il calciatore Mario Balotelli. Che ci sia la gelosia verso questo rapporto dietro il periodo di crisi che sta passando la coppia?

Ida e Riccardo, cosa significa la foto con Balotelli

Queste sono ore di trepidazione per tutti i fans della coppia formata da Ida e Riccardo. Le voci che ci sia in atto una crisi un po’ più grave delle precedenti, infatti, si fanno sempre più insistenti. E le ipotesi che circolano in rete sono davvero tante. Tra le più accreditate ci sarebbe quella secondo cui la gelosia di Riccardo sarebbe la causa del momento nero per la coppia.

Ida, sostengono i più, avrebbe addirittura tradito Riccardo con Mario Balotelli. Eh sì, proprio con il noto calciatore della nazionale italiana. La donna ha postato, in queste ore, un selfie che la ritrae, sorridente, con il calciatore. Alla foto, pubblicata su Instagram, è allegata una didascalia che recita “Grazie per essere venuto a trovare Samu”. Balotelli, dunque, sarebbe andato a trovare il figlio della donna, ammiratore sfegatato dell’uomo. (Continua dopo la foto)

I fans più accaniti della coppia, però, fanno fatica a credere che la visita di Balotelli sia dovuta solo ad una sorpresa al figlio di Ida. In molti, anzi, vedono nel calciatore l’uomo con cui Ida avrebbe tradito il suo Riccardo.

E nel frattempo, cosa fa Riccardo

Chi segue la coppia lo sa bene: Riccardo è molto geloso di Ida e di certo non ha preso bene quest’ultima foto postata dalla sua donna su Instagram. Ultimamente proprio lui aveva scritto sui social di non voler perdere la sua Ida perché a lei ci tiene davvero. Nessuna conferma ufficiale sui suoi pensieri inerenti il presunto tradimento. Si attende una reazione social a breve che, finalmente, potrebbe far luce su tutto.