Gemma Galgani al posto di Tina Cipollari, l’annuncio in studio: la vamp furiosa fa un gestaccio a Maria De Filippi e abbandona

La proposta di Gemma Galgani a Maria De Filippi

Chi segue il Trono over di Uomini e Donne sa perfettamente che da dieci anni Gemma Galgani continua a rimanervi protagonista. Un po’ di tempo fa la dama torinese, forse per scherzo, attraverso una clip aveva chiesto alla redazione del dating show di diventare la nuova opinionista.

Ovviamente Tina Cipollari non l’ha per niente presa bene avendo una reazione molto forte. Quale? In primis ha interrotto il filmato e poi facendo il gesto dell’ombrello a Maria De Filippi ha lasciato lo studio 6 dell’Elios in Roma.

Lite tra Tina Cipollari e la dama torinese

In quell’occasione Tina e Gemma hanno avuto un nuovo scontro con scambi di battute molto pesanti. La Cipollari aveva accusato la sua acerrima nemica di volerle rubare il posto di opinionista a Uomini e Donne. Ma a far arrabbiare sempre di più la vamp frusinate sono stati gli sguardi troppo insistenti della piemontese.

“Qual è il tuo problema? Maria, vuole sostituirmi? Per me non è un problema… fatele oggi l’assunzione! Ha rotto le p…”, disse l’ex moglie di Kikò Nalli. Poi l’ex di Giorgio Manetti rivolgendosi a quest’ultima le ha detto che il suo scopo è solo metterla in grossa difficoltà. Dopo la lite Gems era fuggita dietro le quinte per il solito sfogo contro la nemica.

Per quale motivo Gemma e Tina si odiano?

Una volta dietro le quinte Gemma Galgani diceva che Tina Cipollari la odia e che per la prossima volta le preparava un cuscino di piante grasse così la pizzicano pure. Naturalmente non poteva mancare la replica della vamp. Ma per quale motivo tra le due donne c’è tutto questo astio?

E pensare che nei primi anni di permanenza della piemontese al parterre senior di Uomini e Donne la frusinate la trattava bene, anzi sembravano pure amiche. La torinese che l’astio è iniziato subito dopo aver avuto la storia d’amore col gabbiano fiorentino Giorgio Manetti. Tina e quest’ultimo sono diventati amici e questo le ha dato molto fastidio.