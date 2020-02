Avete mai visto la fidanzata di Junior Cally? È un’ex tronista di Uomini e Donne [FOTO]

Junior Cally a Sanremo 2020 e la malattia

Nel bene e nel male Antonio Signore, in arte Junior Cally sta facendo parlare di sé.Quest’ultimo ha sollevato un polverone non solo per la maschera indossata ma anche per il testo portato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. A quanto pare il cantante ha deciso di indossarla così il pubblico si appassiona solo alla sua musica e non all’immagine.

Ma non è finita qui perché dietro al volto coperto ci sono tantissimi anni di lotte e sofferenza. Fino alla maggiore età l’artista ha vissuto perennemente in ospedale a causa di una patologia rara: la piastrinopenia. Una malattia che porta ad avere poche piastrine nel sangue e quindi provoca problemi di coagulazione ed emorragia.

Valentina Dallari è la fidanzata di Antonio Signore

Non tutti sanno che Junior Cally è fidanzato con un’ex tronista di Uomini e Donne, ovvero Valentina Dallari. Anche quest’ultima negli ultimi anni ha vissuto un calvario per via della anoressia, ma ora per fortuna sta bene. Lei per amore del fidanzato ha lasciato Bologna trasferendosi a Milano, anche se al momento vivono in due appartamenti separati.

A quanto pare la ragazza per ora non ha intenzione di andare a convivere. E stato Antonio Signore a fare il primo passo verso di lei, ovvero quando quest’ultima aveva terminato la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi. (Continua dopo la foto)

Come si sono conosciuti?

All’epoca Valentina Dallari era in ospedale per il problema di anoressia e Junior Cally le ha inviato un messaggio. Il cantante le commentava le foto che condivideva su Instagram, le mostrava interesse e soprattutto la faceva sorridere. In quel periodo l’ex tronista di Uomini e Donne non aveva tempo per pensare all’amore, ma la sua intenzione era solo guarire.

Ad un tratto lui ha smesso di scriverle e quando lei è uscita dalla struttura per affrontare ancora una volta la vita il ragazzo le ha inviato un messaggio con su scritto: “Che cosa fai stasera? Vediamoci, ho una cosa da dirti”. Da quel momento in poi è iniziata la loro relazione sentimentale.