Oroscopo Branko 7 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 7 febbraio è pronto a raccontare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il vostro segno zodiacale. Siete curiosi di conoscere la vostra situazione astrologica? Ecco le previsioni degli astri della giornata di venerdì per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 7 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Luna in Cancro disturba Venere, ma la stella della fortuna resterà in aspetto positivo fino ad agosto. Già da domani e domenica avviene qualcosa assomiglia a una favola. In questa giornata occupatevi delle faccende di casa e richiamate il coniuge alle sue responsabilità.

Toro – In questa giornata non manca l’amore, Giove vi rende molto passionali ma i risultati più importanti arrivano nel campo pratico, lavoro, affari. Luna in Cancro illumina nel campo delle questioni scritte e favorisce i viaggi, le imprese commerciali e i contatti verbali. Mercurio in Pesci rende piacevolmente movimentata la vostra vita sociale.

Gemelli – Nelle ultime settimane, il transito Marte-Venere ha disturbato il matrimonio e le relazioni di lunga data. In questa giornata la situazione assume un aspetto particolare e del tutto nuova: Marte in opposizione, Venere incantevole in Ariete. Infine, domani la Luna piena darà il suo contributo. Nel campo pratico Mercurio in Pesci e Marte fanno saltare qualche intesa.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Avete difficoltà a dormire da soli con Venere che infiamma il vostro cuore innamorato. Dovete stare molto attenti a non esagerare, Venere in Ariete si scontra con Saturno e Giove in Capricorno, un grosso problema per qualche matrimonio. Anche se ci sono difficoltà e incognite, l’eccellente Mercurio porta qualche conferma nel settore pratico.

Leone – In questa giornata ci sono malintesi tra i due coniugi per figli e parenti, con collaboratori e soci ma anche con i superiori. Dovete affrontare questa giornata con vigore e ottimismo, poiché Luna porta occasioni e persone giuste. Create un clima festoso in casa.

Vergine – Marte in Sagittario, insieme a Mercurio, continua a dare fastidio. Questi intrecci planetari vi fanno venire il mal di testa, ma adesso avete Venere che vi rende sensuali e Giove che vi porta fortuna. Sorprese in arrivo! Favoriti i grandi incontri, anche professionali. Pensate anche al vostro benessere.

Previsioni di venerdì 7 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata la Luna agita il vostro animo e le persone dell’ambiente professionale, la famiglia. Dovete fare le cose con molta cautela, stare attenti alla salute. Venere in Ariete vi sfida nelle collaborazioni, matrimonio, rapporti di coppia e nel campo legale. Notte passionale e indimenticabile.

Scorpione – Favoriti gli incontri che restano e le amicizie. Avete una capacità lavorativa davvero straordinaria. Mercurio congiunto a Nettuno tira fuori il genio che è in voi e vi sprona a riprendere in mano un grande affare. Sole in Acquario, contro Urano, vi mette alla prova in famiglia, nella salute ma la forza dell’amore è indistruttibile.

Sagittario – Trionfo d’amore, soprattutto le relazione da poco sbocciate, matrimonio giovani. Marte è ancora nel vostro segno, Venere diventa stupenda in Ariete fino al 5 marzo, domani la Luna diventa piena in Leone fino a lunedì. Ricreate nel matrimonio l’allegria che una volta vi ha fatto perdere la testa e sposare.

L’oroscopo di Branko del 7 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Giornata difficile a causa dello scontro tra Luna in Cancro e Saturno e Plutone. Con Venere dissonante dovete prendervi una pausa e rimandare impegni più importanti. Dovete stare attenti anche alla salute: ossa, articolazioni, ginocchia. Quando si presentano Lune così strane dovete prendere ogni cosa con leggerezza. L’oroscopo di Branko consiglia di non discutere nel matrimonio per motivi di denaro e beni in comune.

Acquario – Una storia d’amore con i nativi del Leone si rivela le più affascinanti dello Zodiaco. Venere in Ariete sostiene il vostro guadagno e le imprese imprenditoriali. Marte in Sagittario vi dona tutta l’energia necessaria per rendere meno faticose determinate cose. Nuove storie d’amore ricche di passione e di divertimento.

Pesci – Venere lascia il vostro segno. Anche se in questi giorni ha dovuto respingere gli attacchi di Marte, adesso diventa importante per le vostre attività finanziarie. Vi conviene tirare fuori tutto il vostro talento, l’istinto, l’intuito, la volontà e il coraggio. Potreste raggiungere risultati soddisfacenti e molto al di sopra della media. Luna piena in Leone conferma che questa è la vostra stagione di crescita personale, non di ozio.