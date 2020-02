“Loredana Lecciso sbarca a Sanremo 2020”: la foto all’Ariston fa il giro del web, ma non è come sembra

Le frecciatine di Loredana Lecciso ad Al Bano e Romina Power

In occasione della prima serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo il padrone di casa Amadeus ha deciso di far esibire la storica coppia sul palco dell’Ariston. Infatti dopo una breve presentazione con Romina Carrisi Junior, Al Bano e la Power hanno interpretato un medley di alcuni loro successi. Subito dopo i due artisti hanno cantato il brano inedito ‘Raccogli l’attimo’ provocando non poche polemiche.

Il motivo? I due ex coniugi hanno esibito la canzone scritta appositamente per loro da Cristiano Malgioglio in playback. E mentre il Maestro e l’artista americana si esibivano, da casa Loredana Lecciso condivideva su Instagram alcune Stories ironiche sulla caduta dell’ex compagno. Sui social, infatti, in modo ironico avevano attribuito all’ex soubrette la colpa della quasi caduta di Al Bano.

Loredana Lecciso somigliante a Alketa Vejsiu

Anche se non era presente al Teatro Artiston, Loredana Lecciso a modo suo è stata anch’essa protagonista della performance di Al Bano e Romina Power. Ma il clou è arrivato nella terza puntata del Festival di Sanremo, ovvero nella serata dedicata alle Cover. Infatti al fianco di Amadeus si è presentata Alketa Vejsiu, la 36enne conduttrice televisiva, speaker radiofonica, produttrice televisiva e cantante albanese.

Osservandola attentamente ha una lieve somiglianza a Loredana Lecciso, particolare che si sono accorti in tanti. Infatti ieri sera sui social sono iniziate a girare alcune foto che mettono a paragone le due donne. Prontamente l’ex showgirl pugliese ne ha condivisa una sulle Stories di Instagram facendola sorridere molto. (Continua dopo la foto)

Possibile ritorno di fiamma?

Nel frattempo si fa sempre più insistente la voce di un possibile ritorno di fiamma tra Al Bano e Loredana Lecciso. Negli ultimi tempi quest’ultimi si sono fatti vedere insieme mostrando molta complicità e col sorriso stampato in viso.

E in tutto questo cosa ne penserà Romina Power? Gira voce che la cantante statunitense non l’avrebbe presa bene. Al momento, però, solo solo dei rumors che non sono stati confermati da parte dei diretti interessati.