Patrick ha fatto vedere un altro lato di sé e ha parlato del figlio. Ecco le dichiarazioni del gieffino

Grande Fratello Vip: Patrick inedito, lo sfogo sul figlio

Siamo abituati a vedere Patrick Ray Pugliese sempre allegro, spiritoso, intento a organizzare qualche scherzo agli inquilini della Casa. Fino ad oggi ha superato tutte le nomination del Grande Fratello Vip.

I vip continuano a nominarlo, ma il pubblico è molto affezionato a lui perché ricorda bene l’edizione del Grande Fratello classico in cui è stato un vero protagonista insieme a Serena, Katia, Ascanio e tanti altri.

Tuttavia, nei giorni scorsi Patrick si è fatto molto serio e in giardino ha parlato con Paolo Ciavarro chiedendogli com’è essere figlio di genitori separati. L’highlander è molto preoccupato per suo figlio in quanto non ha genitori uniti e pensa che per questo non possa star bene come un bambino che ha una famiglia completa.

Paolo gli ha detto che non deve preoccuparsi eccessivamente perché basta che tra loro, anche se non stanno più insieme, ci sia rispetto e affetto. Patrick ha confermato che lui e la sua ex fidanzata Martina hanno fatto di tutto per il bene del loro bambino e ancora oggi fanno cene insieme e sono amici.

Paolo ha poi precisato una cosa importante con Patrick. Se dovesse subentrare un altro fidanzato della mamma o un’altra fidanzata per lui, bisogna mettere sempre al primo posto il bambino. Patrick su questo non ha nessun dubbio perché l’ha sempre fatto e continuerà a farlo.

Anche in confessionale ha poi spiegato che si sente orgoglioso e fiero di se stesso perché, per altre cose non può dirlo, ma sul fatto di essere un buon padre sì. Che cosa ne pensate di questo lato inedito di Patrick?

Patrick, dopo la suite con Katia, ci regala il bis

In questi giorni sui social si è diffuso un video con protagonista Patrick Ray Pugliese. Vi ricordate la scena ormai famosissima della suite con Katia nella sua edizione del reality? In quell’occasione Patrick dopo una risata ha vomitato lo champagne che aveva appena bevuto.

Ebbene, la cosa si è ripetuta e gli utenti non aspettavano altro. Mentre era a tavola con i nuovi coinquilini Patrick ha vomitato il latte che aveva appena bevuto a seguito di una risata. Qualcuno ne è rimasto schifato, altri si sono divertiti vedendo come Patrick stesso giocava e scherzava.