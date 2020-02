Elettra Lamborghini fa una gaffe a Sanremo con Myss Keta: “Sei il Coronavirus della musica” (VIDEO)

Ieri, giovedì 6 febbraio, sul palco dell’Ariston si sono esibiti i vari artisti in gara accompagnati da altri cantanti famosi. Tra questi, la performance che ha generato più scalpore è stata quella di Elettra Lamborghini, che si è resa protagonista di una gaffe a Sanremo.

La giovane ereditiera si è esibita insieme con Myss Keta nella rappresentazione del brano “Non succederà più” di Claudia Mori. Ad ogni modo, moltissimi utenti hanno criticato il loro show e la più velenosa è stata Selvaggia Lucarelli.

La disastrosa performance di Elettra Lamborghini a Sanremo

Elettra Lamborghini è tra i personaggi più discussi di questa edizione del Festival di Sanremo 2020. Molte persone non apprezzano il suo modo di fare musica, dandole come unico merito il saper muovere il bacino e niente di più. In occasione della serata di ieri, quella in cui i concorrenti hanno cantato le cover di brani famosi, l’ereditiera ha dato luogo ad una performance definita da molti imbarazzante.

In molte parti del pezzo, infatti, la cantante ha stonato parecchio. Ad un certo punto, la sua voce è stata così bassa al punto da far sì che si sentisse solo la base musicale. Anche la sua accompagnatrice, però, non è stata tra le più brave ad esibirsi, sta di fatto che ha quasi parlato invece di cantare. Nella parte conclusiva dell’esibizione, inoltre, le due donne si sono sfiorate le labbra scambiandosi quasi un bacio saffico. (Continua dopo il video)

Le dure critiche di Selvaggia Lucarelli

Molte persone hanno commentato sui social la performance e ci sono andati giù in modo parecchio pesante. La più agguerrita è stata, sicuramente, Selvaggia Lucarelli, la quale ha adoperato parole velenosissime per dfefinire lo spettacolo di Elettra Lamborghini a Sanremo. Nel caso specifico, l’opinionista ha detto che la concorrente è il Coronavirus della musica.

Considerando la rilevanza che sta avendo questo tema nelle ultime settimane, le parole della giornalista sono sembrate davvero crudeli e spietate. In ogni caso, sono stati moltissimi gli utenti di Twitter che le hanno dato ragione. Forse Elettra farebbe bene a limitarsi a Twerkare invece di cantare, nfatti, la ragazza è finita agli ultimi posti della classifica. Cosa ne penserà la giovane di tutte queste accuse?