“Un altro gay dentro il Trono over , la redazione dorme?”: nuova segnalazione su Uomini e Donne [FOTO]

Nuova segnalazione al Trono over di Uomini e Donne

Arriva un nuovo colpo di scena al Trono Over di Uomini e Donne che quest’anno festeggia il primo decennale della messa in onda. A distanza di qualche mese è giunta un’altra segnalazione nei confronti del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Stando ad un gruppo Facebook dedicato alla trasmissione prodotta dalla Fascino, uno dei cavalieri del parterre senior potrebbe avere un grande segreto. Nello specifico un protagonista potrebbe essere omosessuale, quindi starebbe prendendo in giro la redazione.

Un cavaliere del parterre senior è omosessuale?

Questo è il messaggio che è stato riportato nel blog Facebook dedicato a Uomini e Donne: “Un altro Gay (nulla a togliere i gay) dentro il trono over e intanto la redazione dorme! Ma che combinate togliete sta gente!.” Un messaggio scritto da un’ex partecipante del parterre senior. Tutto questo sarà vero? Ovviamente la segnalazione ha lasciato ancora una volta tutti i fan del dating show di Maria De Filippi a bocca aperta.

Quest’ultimi, infatti, si sono posti il seguente interrogativo: chi è il cavaliere omosessuale che si nasconde dai riflettori per poter godere la popolarità e visibilità che dà la trasmissione di Canale 5?

Al momento nessuno degli uomini del format prodotto dalla Fascino è sospettato, ma se uno di loro è davvero gay, e ripetiamo che non è un problema per il suo orientamento, ma per la presa in giro, e lo sta nascondendo alla redazione, sicuramente gli autori lo scopriranno presto. (Continua dopo la foto)

Cosa farà la redazione di Uomini e Donne?

La seguente segnalazione è immediatamente diventata virale sul web. Da parte del dating show di Maria De Filippi, al momento non è giunta nessuna conferma nemmeno smentita, in attesa che la padrona di casa del programma di Canale 5 si decida a spalancare ufficialmente le porte di U&D anche alle lesbiche. Non ci resta che attendere.