Pago e Serena: la famiglia del cantante si scaglia contro l’ex tronista, il figlio non guarda più il papà in tv

Brutte notizie per Pago nella prossima puntata del reality. La famiglia si è scagliata contro Serena Enardu e anche il figlio Nicola è rimasto molto deluso

Grande Fratello Vip: tutti contro Serena Enardu

Pago ha accettato di partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip un po’ perché aveva bisogno di soldi e un po’ perché voleva superare la delusione della fine della sua relazione con Serena Enardu. Inutile ricordarvi che la coppia ha partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip e Serena ha lasciato Pago dicendo di non amarlo più e iniziando una sorta di flirt con un altro ragazzo.

Pentita della sua decisione e del suo comportamento, Serena sta facendo di tutto per recuperare il rapporto con Pago. Il reality le ha anche dato la possibilità di entrare nella Casa per una settimana ma il giudizio del pubblico non l’ha permesso. La produzione non ne ha tenuto conto e adesso Serena è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip.

Questa situazione non è piaciuta alla maggior parte dei telespettatori. L’opinione del pubblico è stata completamente ignorata e anche il comportamento di Serena fa pensare che sia solo alla ricerca di visibilità.

La famiglia di Pago contro Serena, il figlio deluso

In questi giorni è uscito in edicola il nuovo numero di Spy e il fratello di Pago ha affidato a quelle pagine il suo sfogo sulla vicenda. Pedro ha confessato che lui, la madre e la sorella non hanno approvato l’ingresso di Serena nella Casa. Pago è buono e con l’ingresso della sua ex compagna penserà solamente a lei perdendo se stesso.

La sua famiglia ha già notato un cambiamento in lui. Secondo lui Serena sta pensando solamente alla sua felicità e non si è minimamente preoccupata di cosa voleva Pago e questo è egoismo.

Non solo, ma anche Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, ha riferito che non è più così d’accordo che Pago si riavvicini a Serena. Il motivo? Il loro bambino Nicola è rimasto molto deluso dalla presenza di Serena nella Casa.

Miriana ha riferito che Nicola ha deciso di non guardare più il papà in televisione perché, queste le parole del bambino, Serena non doveva entrare, il papà doveva giocare da solo e nella Casa doveva entrare lui per fare una sorpresa al suo papà che non vede da tanto tempo, non Serena. Voi che cosa ne pensate? La famiglia di Pago ha ragione o sta esagerando?