Amici 19: Nicolai torna sui social dopo le polemiche

Nicolai è tornato sui social dopo le ultime polemiche. Ecco che cosa ha detto il ballerino che ha creato tanto scompiglio ad Amici 19

Amici 19: Nicolai contro tutti, le ultime polemiche

Due settimane fa ad Amici 19 è entrato un nuovo ballerino, Nicolai. Maria De Filippi non ha dato molte spiegazioni, ha presentato il nuovo ragazzo che si è esibito e che poi ha preso la maglia per entrare nel talent.

Dopo qualche giorno Nicolai ha anche guadagnato la maglia verde che gli concede di entrare nella fase Serale del programma. Non ci sarebbe nulla di male se si guardasse solamente al suo talento. Tuttavia, il ballerino ha creato il caos nella scuola da quando è entrato e in molti si sono scagliati contro di lui.

Già dai primi giorni Nicolai si è scagliato contro Talisa perché l’aveva paragonato a Javier. Subito dopo ha litigato con Karina, minacciando di sfidarla e mandarla subito a casa. È stato irrispettoso anche verso insegnanti esterni che hanno fatto lezione, ha lasciato la sala mandandoli a quel paese, perché “stavano dicendo solamente stupidaggini”.

Non solo, il ballerino si è scontrato con Javier, che non ha risposto alle provocazioni e anche con Timor Steffens. In puntata Nicolai si è rivolto al coreografo chiedendogli da quanto tempo è in Italia e come mai non riesce a parlare in italiano.

Il comportamento arrogante, sempre di sfida, fuori luogo, irrispettoso del concorrente porta molte persone al di fuori a chiedersi come mai non vengano presi provvedimenti nei suoi confronti, quando altri allievi, per molto meno, sono stati sospesi, mandati in sfida o altro.

Nicolai torna sui social

Dopo giorni e giorni di polemiche, Nicolai è tornato sui social. In questa fase, infatti, i ragazzi hanno libero accesso ai propri profili. Ebbene, il ballerino ha fatto un video per tutti quelli che lo seguono ma non ha menzionato in nessun modo le persone con le quali si è scontrato. Ha incoraggiato tutti a inseguire i propri sogni, a lavorare sodo ogni giorno e a circondarsi di persone positive che li sostengono e che nutrano affetto sincero.

Per le persone che criticano invece? Secondo Nicolai devono esserci, perché “siamo umani e tutti diversi”, non si può piacere a tutti, ma bisogna lasciarli perdere e andare avanti. Alla fine del suo videomessaggio Nicolai ha mandato un bacio a chi lo odia e uno a chi lo ama. Che cosa ne pensate di queste dichiarazioni di Nicolai? Voi approvate il suo comportamento nel programma o pensate che si debbano prendere provvedimenti nei suoi confronti?