Sanremo 2020: gli ascolti della terza serata e il retroscena sull’assenza di Fiorello

Come saranno andati gli ascolti della terza serata di Sanremo nonostante l’assenza di Fiorello? Questa è la domanda che molti telespettatori si sono posti. Stando a quanto riportato dall’ufficio stampa della RAI, sembra che lo share non abbia affatto risentito della perdita, anzi.

I risultati degli ascolti, infatti, svelano che tale messa in onda ha raggiunto il 54,50% di share con picchi di più di 10 milioni di spettatori. Stiamo parlando di un esito anche superiore rispetto alle due serate precedenti.

Il Festival di Sanremo non risente dell’assenza di Fiorello

Il co-conduttore Rosario Fiorello aveva annunciato che ieri non avrebbe presenziato nel corso della trasmissione del Festival. I motivi addotti dallo showman fanno riferimento a situazioni molto blande, ovvero, alla necessità di prendersi una giornata di riposo. L’artista, infatti, ha annunciato di ritenere opportuno riposarsi per una sera in modo da tornare più carico nelle serate di venerdì e di sabato, che sono sicuramente le più importanti di tutto il periodo.

Ad ogni modo, c’è anche chi sospetta che la scelta di Fiorello sia legata al precedente disguido avuto con Tiziano Ferro. I due, infatti, nella seconda puntata della trasmissione si sono resi protagonisti di uno screzio in diretta per questioni di scaletta. Tuttavia, si tratta solo di un rumors privo di fondamenti. Ad ogni modo, gli ascolti della terza serata di Sanremo 2020 non hanno affatto risentito di questa assenza.

Ascolti da record nella terza serata

L’ufficio stampa della RAI ha da poco reso pubblici i dati in merito agli ascolti della terza serata del Festival di Sanremo e i risultati sono assolutamente eclatanti. In data 6 febbraio, infatti, RAI 1 si è aggiudicata il 54,50% di share con 10 milioni di spettatori. Si tratta di dati da record considerando anche le precedenti edizioni. Molto probabilmente, infatti, a sostituire l’immagine di Fiorello ci ha pensato Cristiano Ronaldo.

Ieri sera, infatti, ad accompagnare Amadeus nella conduzione del Festival c’è stata Georgina Rodriguez, la compagna del famoso calciatore della Juventus. Seduto nella prima fila del pubblico c’era anche CR7, il quale si è prestato a qualche simpatico siparietto con il conduttore. Tali momenti, dunque, hanno entusiasmato davvero moltissimo i telespettatori, donando al programma ascolti da record.