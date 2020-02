Uomini e Donne: Irene Capuano ha ritrovato l’amore dopo Luigi Mastroianni

Irene Capuano ha ritrovato l’amore. Ecco le ultime dichiarazioni dell’ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Luigi Mastroianni

Uomini e Donne: Irene Capuano ha ritrovato l’amore dopo Luigi Mastorianni

L’anno scorso Luigi Mastroianni è diventato un tronista di Uomini e Donne. La sua precedente esperienza nel programma di Maria De Filippi come corteggiatore non ha dato buoni risultati.

Ricorderete tutti che è stato scelto da Sara Affi Fella, ma lei ha solamente finto con lui, con la redazione e con tutti. Come tronista, Luigi ha portato alla fine del suo percorso due ragazze, Valentina e Irene, e poi ha scelto Irene Capuano.

Tra loro è iniziata una storia d’amore in modo molto cauto, che ha preso vigore solamente dopo qualche mese. In estate, però, le cose non sono andate molto bene e la coppia, dopo un periodo di crisi e tentativi di riavvicinamento, ha deciso di separarsi definitivamente.

Ad oggi, Irene Capuano, che fino a qualche tempo fa sperava in un ritorno di fiamma, ha voltato pagina e ha trovato un nuovo amore. È stata lei stessa a confessarlo al magazine ufficiale della trasmissione.

Irene Capuano volta pagina: con lei un nuovo amore

Irene ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine e ha parlato di Luigi e di come un’incompatibilità caratteriale non risolvibile ha portato alla fine della loro relazione. Per l’ex corteggiatrice non è stato facile risollevarsi, ma poi l’ha aiutata molto concentrarsi sul suo lavoro di influencer e l’Accademia di Moda alla quale si è iscritta. Non solo, ma ha confessato per la prima volta di aver trovato un nuovo amore.

Lui è un ragazzo che non appartiene al mondo della televisione, né a quello degli influencer. Lo conosceva da anni, ma poi un incontro casuale ha portato lui a scriverle e da lì è iniziata la loro frequentazione. Per il momento Irene non vuole svelare niente di più sulla sua identità, ma ha parlato di lui come di un ragazzo che sa essere molto semplice e allo stesso tempo tenere a bada il suo carattere complicato.

Ad ogni modo, anche se non vuole assolutamente mantenere un rapporto d’amicizia con Luigi Mastroianni, Irene ha ancora contatti con la sua famiglia. Recentemente ha sentito Salvo, il fratello, e, per le feste, anche la madre. Voi che cosa ne pensate di questa intervista?