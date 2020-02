Sara Affi Fella di UeD “Cancellerei tutto quello che è successo”

Sara Affi Fella è di nuovo felice e vuole dimenticare quanto è successo nella trasmissione Uomini e Donne

Sara Affi Fella non vuole ricordare tutto quello che ha vissuto a Uomini e Donne, ma dice che se potesse, cancellerebbe quanto accaduto. Infatti, l’ex tronista del dating show di Canale 5, una volta che ha superato le polemiche nate a causa della sua relazione con Nicola Panico, nascosta nel corso della partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi, vuole dimenticare quanto è successo.

Oggi giorno è riuscita a superare tutto. Infatti, è nuovamente innamorata e altrettanto felice. La bella napoletana ora è innamorata del calciatore Francesco Fedato che è diventato il perno cruciale della sua vita.

In un video pubblicato su Instagram, spiega che se potesse tornare indietro, vorrebbe cancellare gli ultimi anni della sua vita. Dice che prima era una studentessa e ora vuole riprendere i suoi studi. Poi racconta anche che quello che è successo è assolutamente da cancellare.

Sara Affi Fella e la forze per rialzarsi

La bella Sara Affi Fella vuole dimenticare quanto accaduto, infatti sa che nonostante sia caduta ora è pronta a rialzarsi. Non vuole neanche più parlare di quanto è successo e vuole cercare di andare avanti con la sua vita.

Ha spiegato che i social network, sebbene lei sia molto seguita, possono essere un’arma a doppio taglio. Infatti, nel periodo in cui ha partecipato a Uomini e Donne e si è scoperto della sua relazione clandestina con Nicola Panico, ho avuto tanti commenti negativi e altrettante cattiverie.

Addirittura, qualcuno le aveva augurato di morire, insieme alla sua famiglia. Spiega che ce l’ha fatta e che adesso è pronta ad andare avanti, però, vuole cercare di lasciarsi alle spalle anche alcune cose che l’hanno ferita molto.

La storia dell’ex tronista di Uomini e Donne

L’ex tronista di Uomini e Donne nel corso della trasmissione aveva preso in giro tutti raccontando cose che in realtà non erano vere. Infatti, aveva detto di essersi lasciata con il suo fidanzato con cui aveva già partecipato a Temptation Island.

Invece, la verità è che tra Sara Affi Fella e Nicola Panico la relazione stava ancora in piedi e tutti erano d’accordo a fare da spalla. Ovviamente, ciò non valeva per la redazione. Adesso, Sara ha chiesto scusa e vuole andare avanti. Cerca di non pensare più a quanto è successo. Non è facile perché le persone sanno essere molto cattive.