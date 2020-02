GF Vip: Paola Di Benedetto racconta com’è nata la sua storia con Federico Rossi e che cosa hanno intenzione di fare alla fine del reality

Paola Di Benedetto si è lasciata andare al racconto della sua storia d’amore con Federico Rossi nella Casa del Grande Fratello Vip

GF Vip: Paola Di Benedetto svela come ha conosciuto Federico Rossi

Paola Di Benedetto è stata Madre Natura nella settimane dizione di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Dopo quell’esperienza ha partecipato a L’Isola dei Famosi e ora è una concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo un fidanzato storico, Matteo Gentili, un flirt con Francesco Monte andato a finire male, da un anno e mezzo la modella vicentina ha una relazione con Federico Rossi. Lui è il cantante del duo Benji e Fede e negli ultimi mesi la coppia ha fatto molto discutere ed è stata sempre presente sulle pagine di gossip.

Nella Casa, parlando con Barbara Alberti, Paola ha ricordato come ha conosciuto il cantante. Lei non sapeva chi fossero Benji e Fede, ma durante un viaggio per un evento nelle Marche ha sentito alla radio una canzone che le piaceva molto. Allora si è informata e ha notato che Federico lo aveva già visto. Infatti, lui le aveva scritto su Instagram ma la chat era sparita. Così Paola ha deciso di scrivergli di nuovo perché “quando le piace una persona non si fa troppi problemi”.

Lei gli ha scritto che con la sua canzone le stava tenendo molta compagnia e lui le ha risposto subito. Hanno cercato di far coincidere i loro impegni e vedersi qualche volta. Poi, proprio Alfonso Signorini, al Chi Summer Tour, ha avvertito Paola che i suoi fotografi l’avevano paparazzata con Federico e che le foto sarebbero uscite presto sul suo settimanale.

La decisone della coppia dopo il reality

Sappiamo che la scorsa estate la loro relazione ha subìto una battuta d’arresto. Paola e Federico si sono lasciati senza rendere pubblici i motivi di questa scelta, ma il cantante è riuscito a riconquistarla.

La modella ha anche confessato che dopo il reality hanno intenzione di andare a convivere a Milano. Lei ha un monolocale nella città che usa principalmente come appoggio, ma lì sono stretti. Dal momento che anche lui è spesso a Milano per lavoro hanno pensato di prendere una casa più grande e vivere insieme.

Dunque, l’amore tra i due continua a gonfie vele. Nessuna crisi, nessun problema, tutto superato e chiarito. Paola in più occasioni ha parlato del grande amore che li lega e anche Federico da fuori ha sempre dimostrato i suoi sentimenti per lei. Che cosa ne pensate di questa coppia?