Festival di Sanremo, pioggia di critiche per Georgina Rodriguez: il gesto che non è piaciuto

Tra le co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo c’è stata anche Georgina Rodriguez.. La compagna di Cristiano Ronaldo, però, non ha ricevuto molti consensi da parte dei telespettatori. Tantissime persone del pubblico da casa, infatti, hanno notato un gesto imbarazzante della modella ed anche alcune gaffe fatte durante la diretta.

Le critiche sono state davvero molto aspre, la maggior parte delle quali legate alla sua scarsa capacità di parlare in italiano. Per molti, infatti, è risultato assurdo assegnare un ruolo così importante ad una donna che non riesce a mettere in fila più di due parole. Vediamo cosa è accaduto sul web.

Le critiche contro Georgina Rodriguez

Le varie messe in onda del Festival vengono spesso commentate sui social, in particolar modo Twitter. La presenza di Georgina Rodriguez nel parterre dei conduttori di Sanremo aveva generato grosse polemiche già prima dell’inizio della competizione. Nel corso della serata di ieri, i telespettatori hanno avuto conferma di quanto già pensavano contro di lei. La compagna di Cristiano Ronaldo, infatti, ha commesso alcune gaffe definite imbarazzanti sul web.

In particolar modo, ha sbagliato a pronunciare il nome del cantante Marco Masini chiamandolo Massani. Inoltre, è sembrata davvero impacciata e non a proprio agio durante tutto lo spettacolo. Inoltre, molte persone hanno reputato inopportuno il siparietto con Amadeus sul tema calcio e sulla rivalità tra la Juventus e l’Inter.

La discutibile scelta della produzione di Sanremo

Numerosi utenti di Twitter hanno accusato la produzione del Festival di aver scelto una donna completamente inadatta a ricoprire questo ruolo. Nulla a che vedere con Diletta Leotta, alquanto preparata in questo settore, o Rula Jebreal. Completamente diversa anche la performance di Alketa Vejsiu, la quale ha riscosso molti consensi, non solo per la sua bellezza, ma anche per il modo in cui si è posta.

Georgina Rodriguez, invece, è sembrata molto poco partecipe al Festival di Sanremo e decisamente più interessata solo al lauto compenso che le è stato elargito. Ricordiamo che su di lei scoppiò una polemica ad un passo dall’inizio del Festival a causa delle sue richieste troppo eccessive. Alla fine, la RAI pare abbia pattuito un cachet di 140 mila euro garantendo anche la presenza del fuoriclasse nel pubblico.