Grande Fratello Vip 4, Clizia Incorvaia parla di Paolo Ciavarro:”Mi interessa ma qua è imbarazzante”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono due dei grandi protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. In molti, all’interno e all’esterno della casa, hanno notato un certo feeling tra di loro.

Lo sviluppo della loro conoscenza, però, sta incontrando più ostacoli di quel che ci si poteva attendere. Lei è entrata nel cast del programma per mettersi definitivamente alle spalle la fine del matrimonio con Francesco Sarcina. Lui, invece, si è dichiarato single sin dall’inizio e aperto e predisposto a nuove conoscenze.

Paolo Ciavarro si è dimostrato un ragazzo molto riflessivo e questo aspetto ha intrigato non poco la bella influencer. Dopo una prima fase nella quale i due si sono avvicinati molto, c’è stato un repentino rallentamento. Ora le cose sembrano essere tornate alla normalità anche se la notizia che Clizia prima del’ingresso nella casa avesse una frequentazione ha raffreddato gli entusiasmi.

Il percorso di Clizia e Paolo all’interno del Grande Fratello

Come detto in precedenza, Clizia Incorvaia è stata sposata con Francesco Sarcina ed è entrata nella casa per mettersi alle spalle una storia molto lunga ed intensa. Qualche mese fa le pagine dei giornali di gossip e dei siti specializzati si sono riempite di dichiarazioni secondo le quale lei avrebbe tradito il marito con l’amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio.

Si è così alzato un vero e proprio polverone mediatico. La bella influencer ha smentito categoricamente ogni accusa e ha rilanciato dicendo che aveva scoperto alcune chat del cantante con altre donne. Si dall’inizio di questa nuova avventura televisiva al suo nome sono stati associati diversi flirt. Prima Andrea Denver poi Ivan Gonzalez e infine Paolo Ciavarro.

Lei, ad onor del vero, ha mostrato un particolare interesse proprio con quest’ultimo. Nonostante il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro abbia dimostrato di essere una persona abbastanza riflessiva, la loro conoscenza è iniziata con ottimi auspici.

La bella influencer, infatti, ha raccontato di aver trovato un certo feeling intellettivo oltre che chiarire che dal suo punto di vista si tratta di un bellissimo ragazzo. All’improvviso, però, qualcosa ha raffreddato gli entusiasmi facendoli leggermente allontanare.

La confessione di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia ha raccontato a Paolo Ciavarro che prima dell’ingresso in casa stava conoscendo una persona. Questa notizia ha spinto il figlio d’arte ad allontanarsi dall’influencer. Quest’ultima ha notato immediatamente il cambio di rotta da parte di Paolo rimanendo leggermente stupita del suo atteggiamento.

Durante un momento di confidenze con Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia ha rivelato che ritiene Ciavarro un ragazzo decisamente interessante ma che avere un approccio più intenso all’interno della casa è abbastanza imbarazzante. In chiusura ha sottolineato che questo per lei è un periodo di valutazioni e sta cercando di capire cosa vuole dal futuro della sua vita sentimentale sia all’interno che all’esterno della casa.