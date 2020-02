Festival di Sanremo, Tiziano Ferro scrive a Fiorello: “Ti chiedo scusa, torno a fare il cantante”

Il Festival di Sanremo è entrato ormai nella seconda parte e non sono mancate le polemiche. Di certo quella che ha più incuriosito gli italiani ha avuto come protagonisti Fiorello e Tiziano Fiorello.

Il cantante di Latina ha fatto una battuta durante la seconda serata della kermesse sanremese che non è piaciuta molto allo showman siciliano. Amadeus proprio nel momento di presentare la terza puntata del Festival ha definito quella di Tiziano Ferro una battuta infelice.

Ovviamente la presunta querelle ha tenuto banco su tutti i media nazionali. Se Fiorello, come previsto già da prima dell’inizio del Festival, si è recato a Bordighera dove si è concesso una giornata di divertimento e sport insieme a Jannik Sinner con il quale ha giocato a tennis, il cantante ha fatto un gesto molto bello che ha colpito tutti.

Tiziano Ferro: “Hashtag Fiorello statte zitto”

Oltre alle dodici canzoni in gara Tiziano Ferro è stato il vero protagonista della puntata con un duetto memorabile con Massimo Ranieri in Perdere l’amore. Il cantante di Latina ha colto anche l’occasione per invitare il grande Ranieri al suo concerto che si terrà tra qualche mese allo Stadio San Paolo.

Com’è accaduto praticamente in tutte le puntate, il Festival è durato molto a lungo e Tiziano Ferro, per la seconda volta sul palco durante la stessa serata si è lamentato, con il sorriso sulle labbra, dell’ora nella quale si è dovuto esibire, erano circa l’una del mattino. Proprio per questo ha lanciato l’hastag Fiorello statte zitto ma l’ha fatto in maniera abbastanza simpatica.

Il vero problema è che nelle ore successiva all’artista palermitano sono arrivati tantissimi messaggi di accuse. In particolare è stata fatta ricadere su di lui la colpa per le lungaggini del Festival. Fiorello avrebbe preso molto male il comportamento di Ferro e si sarebbe risentito. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe anche minacciato di lasciare Sanremo.

Le scuse di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro non ha perso tempo e tramite i suoi profili social ha mostrato una lettera, rivolta proprio a Fiorello, con la quale si è scusato pubblicamente per l’accaduto.