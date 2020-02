Isola dei famosi 2020, svelati conduttrice e inviato: il grande ritorno e la delusione

Era da settimane che si vociferava su chi potesse essere scelto alle redini dell’Isola dei famosi 2020 e chi potesse ricoprire il ruolo di inviato speciale. Le supposizioni sono state davvero moltissime, specie per il secondo incarico. Il nome più gettonato era quello dii Can Yaman, l’attore che ha fatto perdere la testa a tutti i fan.

Ad ogni modo, da poche ore è trapelata la verità in merito e il pubblico è stato felice di apprendere un grande ritorno all’interno del reality show incentrato sulla sopravvivenza. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Ilary Blasi e Alvin all’Isola dei famosi 2020

Ancora abbastanza ignoto resta il cast dei concorrenti che sbarcheranno in Honduras nei prossimi mesi. I telespettatori hanno fatto diverse ipotesi, nessuna di esse confermate. Per quanto riguarda conduttore e invitato, invece, sono finalmente pervenute delle informazioni ufficiali.

A condurre la prossima edizione dell’isola dei famosi 2020 sarà Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti ritorna a condurre un reality show sulla stregua del GF VIP. Alessia Marcuzzi, infatti, ha deciso di prendersi una pausa, almeno per quest’anno, dalla conduzione del reality in modo da concentrarsi in altri progetti.

Per quanto riguarda l’inviato, invece, i fan possono smettere di sperare di vedere il loro beniamino Can Yaman. L’attore turco, infatti, non farà da spalla alla conduttrice, dato che questo incarico è tornato nelle mani di Alvin. Ebbene si, dopo alcuni cambi di testimone, sarà proprio lui a tornare a ricoprire questo arduo compito.

Le opinioni dei telespettatori

Subito dopo che i vertici Mediaset hanno diffuso tali notizie in merito alla prossima edizione dell’Isola dei famosi 2020, gli utenti del web si sono scatenati con commenti di ogni genere. Alcuni, infatti, hanno accusato la produzione del programma per non aver assegnato il compito di presentatrice a Simona Ventura, reputata più adatta a ricoprire questo incarico.

A esprimersi sulla questione è stato anche Maurizio Costanzo, il quale ha ammesso che la Ventura non avrebbe apportato novità alla trasmissione. In merito ad Alvin, invece, le opinioni sono molto più concordanti, dal momento che sono in molti ad apprezzare la sua ironia e il suo modo di rapportarsi ai naufraghi.