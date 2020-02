Nuova aggressione ai danni di Striscia la Notizia: arrestati i due autori

Il duro lavoro di Vittorio Brumotti a Striscia la Notizia

Striscia la Notizia da anni svolge un servizio pubblico anche se non fa parte della televisione dello Stato. In questi 32 anni di programmazione il tg satirico di Antonio Ricci ha smascherato truffatori e sventato delle vere e proprie truffe.

Negli ultimi anni lo storico inviato Vittorio Brumotti si è anche occupato dello spaccio di droghe in città e quartieri della nostra Penisola.

Un lavoro molto pericoloso che spesso gli ha provocato minacce e aggressioni. L’ultima qualche settimana fa quando un’operatore venne ferito e il compagno di Juliana Moreira è stato accoltellato salvandosi solo perché era munito di giubbotto antiproiettile. Nelle ultime ore è arrivata una notizia che riguarda proprio un’aggressione subita dalla troupe del programma di Canale 5.

Monza e Brianza, aggressione alla troupe di Striscia la Notizia: arrestati i due autori

Nella mattinata di ieri, giovedì 6 febbraio 2020 dopo l’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza, gli agenti della Squadra Mobile portato in carcere due cittadini gambiani G.D.S., di 26 anni e T.L. di 20 anni. C’è da sottolineare che tutti e due erano dei richiedenti asilo. Entrambi lo scorso 12 Gennaio hanno aggredito l’intera troupe televisiva del tg satirico Striscia la Notizia.

In quell’occasione Vittorio Brumotti stava realizzando un servizio in quella zona per far vedere al pubblico italiano come venivano spacciate delle sostanze stupefacenti in pieno giorno e una zona trafficata. Ai due cittadini non italiani, messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, devono rispondere del reato di rapina aggravata.

Gli ascolti di Striscia la Notizia

Nonostante la messa in onda della 70esima edizione del Festival di Sanremo su Rai Uno, gli ascolti del tg satirico Striscia la Notizia sono soddisfacenti. Intanto il programma di Antonio Ricci sta cercando di fare chiarezza sulla passerelle che il conduttore della kermesse canora Amdeus ha fatto insieme ad Emma Marrone con una folta pubblicità da parte della Nutella. C’è da dire, infatti, che lo sponsor ufficiale della manifestazione sanremese è unicamente Tim.