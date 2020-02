Il Paradiso delle signore trama 11 febbraio: Luciano fa una sorpresa a Silvia

Le anticipazioni della puntata di martedì 11 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Silvia sarà sempre più strana e angosciata. Luciano, allora, deciderà di riavvicinarsi un po’ a sua moglie e le farà una sorpresa.

Intanto, Agnese scoprirà delle notizie molto interessanti su suo marito Giuseppe. In attesa di vederci più chiaro, deciderà di interrompere ogni tipo di rapporto con Armando. Federico, invece accetterà la proposta di Vittorio e si lascerà travolgere da un nuovo progetto.

Spoiler 11 febbraio: Giuseppe è in carcere?

Ricchi di avvenimenti sono gli spoiler della puntata dell’11 febbraio del Paradiso delle signore. Tra gli argomenti maggiormente interessanti ci sarà la scoperta di dove potrebbe trovarsi Giuseppe Amato. Agnese ha scoperto l’esistenza di una lettera nella quale sono presenti delle notizie spiazzanti sulle condizioni di suo marito.

Proprio per tale ragione, Salvatore è partito per la Germania per verificare la notizia. Ciò che trapelerà nella puntata in questione sarà che Giuseppe potrebbe essere stato arrestato dopo aver commesso un crimine.

Nel frattempo, però, Agnese deciderà di chiudere immediatamente la frequentazione con Armando. A suo avviso, infatti, da quando è arrivato lui nella sua vita sono accadute solo delle sciagure. Rocco, invece, continuerà ad essere molto preso da Marina, tuttavia, non riuscirà ad esternarle il suo sentimento.

Anticipazioni Paradiso delle signore: la sorpresa di Luciano

Federico, invece, dopo le scoperte relative alle sue condizioni di salute, sarà molto giù di corda. Per tale ragione, nella puntata dell’11 febbraio, vedremo che Vittorio gli chiederà di prendere parte ad un progetto al Paradiso delle signore. Roberta sarà molto lieta di vedere il suo amato tornare a sorridere e ad impegnarsi in qualcosa. In casa Cattaneo, intanto, continuerà a respirarsi un clima parecchio teso.

Silvia sarà sempre più devastata dal segreto che nasconde a suo marito e la donna non riuscirà a a tenere a freno il suo stato d’animo. Nel notare questi strani comportamenti della moglie, quindi, Luciano deciderà di organizzarle una cena romantica. In occasione del giorno di San Valentino, dunque, il ragioniere farà di tutto per rendere felice la sua donna, ignaro di quello che tra un po’ di tempo gli rivelerà.