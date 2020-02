Wanda Nara, non smette di stupire, sul letto senza niente addosso (FOTO)

Wanda Nara stupisce i suoi fan con uno scatto bollente: l’opinionista è famosa anche per la sua forte personalità

Wanda Nara si è fatta conoscere in tutta la sua bellezza ancora una volta. L’opinionista del Grande Fratello vip 4, non smette mai di stupire i suoi follower.

Ultimamente ha fatto capire che al di là della sua indiscutibile bellezza, ha anche altre doti che vale la pena conoscere. Infatti, la moglie di Mauro Icardi, sta iniziando a spopolare come opinionista ed inoltre, raccogliere anche tanto consenso popolare.

Molto divisa tra Roma, Milano e Parigi, è mamma di 5 bambini e non rinuncia però, ad esporsi in tutta la sua bellezza quando può. Nel corso degli ultimi giorni ha fatto uno scatto da condividere insieme ai suoi circa 6 milioni di follower. Una foto molto intrigante che è stata subito apprezzata. Infatti, nel giro di pochissimo tempo ha raggiunto tantissimi mi piace, nonché commenti, davvero particolari.

Wanda Nara e il commento su Barbara Alberti

La bella Wanda Nara, quindi si è trovata a dover commentare la scelta di Barbara Alberti sulla sua nomination, subito ha voluto stuzzicare un po’ la scrittrice. Lei infatti odia doversi sottoporre al televoto.

Affrontarlo è stata una cosa che non è piaciuta a Barbara che si è sentita male. Dal canto suo, Wanda non ha tollerato questo modo di agire della scrittrice al televoto e quindi le aveva detto nel corso della trasmissione che durante questa settimana di sicuro sarebbe successo qualcosa.

Perché quando va al televoto Barbare Alberti cerca di attirare l’attenzione di tutti. In pratica, l’ha provocata tant’è che a un certo punto nessuno ha voluto rispondere oltre. Dopo questa uscita invece, ha fatto parlare di lei per aspetti completamente diversi.

La foto hot sui social network

Le fotografie pubblicate sui social sono state davvero inaspettate. Wanda Nara si è ripresa soltanto, con una brasiliana molto trasparente e senza reggiseno, sdraiata sul letto a pancia sotto. Ha commentato con la frase “La bellezza può essere pericolosa, ma l’intelligenza è letale”. La showgirl, mostra il suo lato B perfetto e i commenti sono stati tutti positivi.

Infatti, le fanno hanno fatto notare che la sua bellezza è davvero indiscutibile ed è da Serie A. Nel corso degli anni la donna non era stata molto amata per una serie di vicende personali. Però in realtà nell’ultimo periodo sta recuperando tanto consenso tra le persone che la chiamano per qualunque cosa sia in grado di fare.