Elisabetta Gregoraci, tutto in bella vista via il reggiseno (FOTO)

Scatto seducente di Elisabetta Gregoraci sui social network: la bella quasi quarantenne fa impazzire i suoi followers

Elisabetta Gregoraci si mette in bella vista con un post più che succinto sui social network. Infatti, l’ex moglie di Briatore, ha iniziato a esibire un po’ il suo fisico che non ha nulla da invidiare alle ventenni. Infatti, questa showgirl, l’8 febbraio festeggia i suoi 40 anni, ma in realtà, sembra essere più in forma che mai e la sua età sembra molto inferiore di quella che è.

Nell’ultimo scatto postato sui social network, mostra un fisico davvero bellissimo e fa vedere un dettaglio hot. La rete subito lo ha accolto positivamente con quello che ha indossato. Si vedono alcune parti più belle del suo corpo tanto che i follower sono rimasti a bocca aperta.

Gregoraci ha potuto condividere con i suoi ammiratori la foto con un copricostume che lascia vedere, un particolare intrigante. La presentatrice non aveva il reggiseno. I fans sono rimasti entusiasmati per il suo décolleté esplosivo. Del resto, la donna rappresenta uno dei simboli chiave della bellezza italiana.

Elisabetta Gregoraci e le foto hot su Instagram

Sui social network Elisabetta Gregoraci si era mostrata in tutta la sua bellezza. Adesso questo scatto in cui si riprende senza reggiseno, fa capire quanto effettivamente sia bella e in forma. Nella didascalia del post, ha scritto che il suo sorriso la rende più giovane iniziando il conto alla rovescia per il giorno del suo compleanno.

I commenti, però, sono stati davvero entusiasmanti. Infatti, alcuni le hanno scritto che è davvero bellissima, che è una miscela esplosiva e che ad oggi è ancora in grado di conquistare la sua bellezza. Alcuni le hanno detto anche che la sua bellezza è a dir poco indescrivibile.

Il compleanno in arrivo ed il conto alla rovescia

Nel corso della sua carriera Elisabetta Gregoraci si è contraddistinta non solo per una bellezza entusiasmante, ma anche perché è riuscita sempre a far valere la sua personalità e il carattere.

Dopo la fine della storia con Flavio Briatore, la bella Elisabetta si è mostrata ancora più forte con una vita completamente innovativa in cui dice chiaramente di non voler più tornare con il l’ex ma di concentrarsi sulla famiglia e sulla sua carriera. Intanto però, le sue fotografie continua a fare impazzire i fans che sono sempre di più.