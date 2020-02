Daniele Dal Moro si confessa e si definisce diverso dagli altri tronisti

Dopo la partecipazione al Grande Fratello, Daniele Dal Moro è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Una vera e propria iniezione di adrenalina la partecipazione del ragazzo al programma le cui dinamiche si sono nuovamente riaccese.

Si è vista sin da subito, infatti, la rivalità degli altri tronisti nei confronti di Dal Moro. Ma cosa pensa il giovane veronese della partecipazione al dating show Mediaset? Lo ha chiarito in una recente intervista.

Dal Moro, il tronista diverso da tutti gli altri

Daniele Dal Moro è arrivato sul trono di Uomini e Donne da diverse settimane. Abbastanza per conoscerne le dinamiche, per esprimere i suoi pensieri e per confrontarsi con chi il trono lo sta facendo insieme a lui. Il ragazzo appare sin da subito sicuro delle proprie idee e di ciò che desidera nella vita. “Ho visto in questo percorso un’opportunità” ha dichiarato in un’intervista.

E poi prosegue “Credo di poter affrontare quello che mi aspetta e di riuscire a farlo nel migliore dei modi!”. Un ragazzo che, come lui stesso ammette, ama usare il cuore ma non si fa mai mancare la testa. Dovrà esporsi per farsi conoscere dalle ragazze che lo corteggiano ma questo non gli fa per nulla paura.

E gli altri tronisti? Quando Daniele Dal Moro è arrivato a Uomini e Donne doveva dividere la scena con altri due uomini: Giulio e Carlo. Giulio Raselli ha ormai fatto la sua scelta e, per quanto concerne Carlo, i rapporti non sono di certo idilliaci. A Dal Moro piace definirsi diverso da tutti gli altri la cui presenza gli è assolutamente indifferente.

Il sogno di Daniele Dal Moro

Dopo la fine dell’amore con Martina Nasoni, conosciuta al Grande Fratello, Dal Moro sogna di nuovo l’amore. Ha dichiarato di essere alla ricerca di una ragazza che sia sensibile, dolce, disponibile al confronto e che gli faccia riprovare tutte le emozioni di un amore vero. Intraprendenza e voglia di vivere completano il quadro. “Vorrei avere vicino una persona che mi regali risate e felicità!”. Questo il desiderio più grande di Dal Moro.