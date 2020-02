Harry e Meghan, com’è la loro vita dopo il divorzio dalla royal family?

Sarebbe molto poco royal la vita che Harry e Meghan, dopo il divorzio dalla famiglia reale britannica, starebbero conducendo attualmente.

I due ragazzi stanno finalmente vivendo come hanno sempre sognato di fare. Si trovano a Vancouver, in Canada, dove Meghan è arrivata già da diverse settimane e dove Harry l’ha raggiunta da qualche giorno.

La vita semplice di Harry e Meghan

Una semplice vita a tre quella che Harry e Meghan stanno vivendo in Canada. All’interno della loro villa, dove trascorrono moltissimo tempo, i ragazzi si dedicano alla cucina, al relax e si concedono, poi, lunghe passeggiate al parco con il piccolo Archie e con i cani. Le prime foto non ufficiali hanno dimostrato proprio questo e se, prima, la protagonista era solo Meghan adesso anche Harry è entrato a pieno regime in questa vita completamente nuova.

L’ex principino ribelle di casa Windsor, infatti, ha davvero messo la testa a posto e sta riservando alla propria famiglia tutti i suoi respiri. Una villa lussuosa quella in cui stanno vivendo i due ragazzi con il loro bambini. Un totale di 5 stanze, 8 bagni, 2 spiagge completamente private e chi più ne ha più ne metta. Non è una vita sacrificata quella di Harry e Meghan, nonostante il divorzio dalla royal family inglese.

La vita dei Sussex tra progetti e passato

I duchi di Sussex hanno finalmente la vita che hanno sempre desiderato. Meghan, in particolare, ha diversi progetti da realizzare in questo angolo di paradiso in cui vivono. Con l’arrivo della bella stagione intende procedere alla lavorazione di un giardino biologico in cui poter coltivare tutto in maniera biologica garantendo un’alimentazione quanto più sana possibile alla famiglia.

Anche Harry, in base a quanto è stato dichiarato negli ultimi giorni, si sente finalmente felice al 100%, libero e in pace. Unica pecca per il ragazzo sembra essere la distanza dai suoi amici più cari che si trovano a Londra. L’utilizzo di WhatsApp è aumentato a dismisura per condividere emozioni, video, foto di una vita tanto desiderata che, però, l’ha portato via dagli amici più veri. “Soffre perché la gente lo giudica” avrebbe confessato un amico.