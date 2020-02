Antonella Clerici in lacrime a un passo da Sanremo: le spiazzanti parole del direttore RAI

Questa sera, venerdì 8 febbraio, andrà in onda la semifinale della settantesima edizione del Festival di Sanremo e, per l’occasione, salirà sul palco anche Antonella Clerici. La conduttrice tornerà su RAI 1 dopo un lungo periodo di pausa.

In occasione della conferenza stampa tenutasi alcune ore fa, il nuovo direttore RAI, Stefano Coletta, ha pronunciato delle parole molto forti e molto sentite nei confronti dell’artista. Proprio a seguito di tale intervento, la presentatrice è scoppiata in lacrime.

Il direttore RAI si complimenta con Antonella Clerici

Per questa edizione del Festival della canzone italiana si è pensato di assegnare il ruolo di co-conduttrici a donne sempre diverse. Nella quarta serata di Sanremo 2020 a salire sul palco saranno Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. Nel corso della conferenza stampa, il direttore dell’azienda di Viale Mazzini ha speso delle parole molto positive per la presentatrice.

In particolar modo, ha detto di reputare assurdo il fatto che da più di un anno la donna non prendesse parte ai palinsesti RAI. A suo avviso, infatti, la Clerici è una persona straordinaria che merita assolutamente di ricoprire ruoli importanti in televisione. Il suo carattere ironico, sorprendente e in grado di mettersi sempre in gioco sono, sicuramente, dei valori aggiunti. Il connubio perfetto tra leggerezza e profondità rappresentano la chiave di lettura perfetta per interpretare il modo di fare della donna.

La co-conduttrice scoppia in lacrime prima di Sanremo

Insomma, Stefano Coletta ha espresso parole estremamente positive nei confronti della presentatrice, al punto che non ha potuto fare a meno di scoppiare a piangere. A un passo dalla quarta serata del Festival di Sanremo 2020, infatti, Antonella Clerici si è commossa ed ha caldamente ringraziato il direttore. Nel caso specifico, la protagonista ha raccontato di aver vissuto un momento alquanto difficile nell’ultimo periodo, che l’ha portata ad allontanarsi dal mondo della televisione.

Adesso, però, sembra essere pronta a tornare a tutti gli effetti in carreggiata e le parole di Coletta sono proprio quelle di cui aveva bisogno in questo momento. Dopo il ritorno trionfale sul palco dell’Ariston, la presentatrice sta valutando nuovi impegni lavorativi con i vertici dell’azienda RAI.