Junior Cally si confessa, soffre di una malattia rara sin da piccolo

Junior Cally è indubbiamente una delle presenze più discusse all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Tantissime le reazioni che si sono susseguite dopo l’annuncio della sua partecipazione. Nelle ultime ore, il cantante ha svelato a tutti di soffrire, sin da quanto era bambino, di una rarissima malattia autoimmune. Di cosa si tratta?

Junior Cally e la piastrinopenia

Antonio Signore, questo è il vero nome del noto Junior Cally, ha aperto il suo cuore ai fans ed ha svelato i retroscena di un problema che lo affligge sin da piccolo. Si tratta della piastrinopenia, una malattia molto rara di cui non sentiamo quasi mai parlare. Le parole dell’artista hanno lasciato pochi spazi ai dubbi ed hanno chiarito qualche tratto in più di una personalità, come quella di Junior Cally, forse troppo spesso incompresa.

“Fra i 14 e i 18 anni ho praticamente vissuto in ospedale per una malattia autoimmune che i medici faticavano a diagnosticare. Convivo con la piastrinopenia, nel mio sangue ci sono poche piastrine.” Con pochissime parole, Cally ha espresso il dolore per un’adolescenza passata, in prevalenza, nei corridoi di un ospedale e la sofferenza per una patologia grave. Riusciamo solo ad immaginare cosa possa significare la scarsa presenza di piastrine nel sangue?

La storia d’amore con Valentina Dallari

La storia di Junior Cally, qualche tempo fa, si è incrociata con quella di Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne tristemente tornata alla ribalta per il suo problema con l’anoressia. I due si sono conosciuti su internet ed hanno intrapreso una relazione che, seppur breve, li vede molto innamorati e legati.

Anche per questo, la donna non ha esitato a difendere il rapper quando è stato attaccato a causa della sua maschera. La porterebbe per nascondere le sofferenze del passato ed una grande fragilità. Valentina poi spiega come “portava la maschera perché voleva che la gente si appassionasse alla sua musica e non alla sua immagine”.

Una difesa a spada tratta quella della dj nei confronti dell’uomo che ama. L’ennesima dimostrazione che si lotta sempre per ciò che è importante e per ciò che ci rende davvero felici.