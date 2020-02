Ida e Riccardo a Uomini e Donne Magazine: trasferimento in corso e gesto spiazzante

Ieri, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, a generare particolare sgomento è stato, soprattutto, il ritorno di Ida e Riccardo. I due si sono resi protagonisti di alcuni battibecchi che hanno denotato l’esistenza di qualche problema di coppia tra loro. Proprio per tale ragione, il settimanale del programma ha deciso di intervistare la Platano e Guarnieri per fare chiarezza sulla vicenda.

Entrambi hanno smentito l’esistenza di una vera e propria crisi tra loro, tuttavia, ci sono delle situazioni che devono risolversi. Tra queste, la più importante è, sicuramente, la distanza che li separa.

Le ipotesi sulla crisi tra Ida e Riccardo

Ida Platano vive a Brescia mentre il suo compagno a Taranto. I chilometri che li separano, dunque, sono davvero parecchi. La dama, però, non può abbandonare il posto nel quale vive dato che ha un’attività lavorativa di sua proprietà e ha un figlio. Per tale ragione, la coppia ha raccontato che sarà Guarnieri a provvedere con il trasferimento.

Ida e Riccardo, a Uomini e Donne Magazine, hanno ribadito di essere alla ricerca di un lavoro per il cavaliere in modo da eliminare il problema della lontananza. La coppia ha rivelato che le principali discussioni nascono soprattutto per questo argomento.

A tal proposito, hanno commentato anche le parole di Barbara De Santi, la quale li ha accusati di non essere affiatati e di essere alquanto infelici. Barbara ha fatto queste considerazioni dopo averli incontrati per caso in un bar.

La coppia chiarisce tutto a Uomini e Donne Magazine

In merito a questo, Ida e Riccardo hanno confessato al settimanale di Uomini e Donne di non dare minimamente importanza alle parole della dama. A loro avviso, infatti, il tempo trascorso insieme a lei è stato davvero troppo poco per essere utile a fornire una disamina esatta della loro storia. Specie Guarnieri è sembrato molto felice del rapporto con la sua compagna.

Il cavaliere ha ammesso di aver molto apprezzato il gesto della dama di invitarlo al compleanno di suo figlio. Non se lo aspettava minimamente, per tale ragione è stato felicissimo di essere reso partecipe della sua vita. Insomma, niente crisi per i due.