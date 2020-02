Antonella Clerici irriconoscibile, calo drastico del peso: ecco perché è dimagrita [FOTO]

Dall’esclusione in Rai alla rinascita di Antonella Clerici

Antonella Clerici aveva visto nero il suo futuro nell’azienda televisiva di Stato. Infatti lo scorso luglio, in occasione della presentazione dei palinsesti della Rai l’ex conduttrice de La prova del cuoco era stata tagliata fuori con qualsiasi trasmissione. Una decisione quella dei vertici di Viale Mazzini che le avevano fatto storcere il naso.

Per fortuna poi c’è stato un accordo con i dirigenti e la professionista lombarda mesi fa ha condotto Lo Zecchino D’Oro e una serata di Telethon 2019. Mentre in primavera sarà alla guida della nuova edizione di Ti lascio una canzone.

La conduttrice lombarda notevolmente dimagrita

In questi giorni Antonella Clerici si trova nella cittadina ligure perché ha affiancato Amadeus nella quarta serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo. L’ex padrona di casa de La prova del cuoco era molto attesa visto la sua innata simpatia e in grado di coinvolgere ed intrattenere il vasto pubblico della kermesse canora di Rai Uno.

Ma negli ultimi giorni avete visto quanto è dimagrita? Nelle ultime foto che la professionista lombarda ha condiviso su Instagram, la donna appare raggiante e davvero in ottima forma.

Sul suo profilo personale, proprio in questa settimana sanremese, ha postato una foto da Deauville, una meravigliosa raffinata località balneare, insieme ad un’amica molto conosciuta. Stiamo parlando della nutrizionista Evelina Flachi, ex volto dello storico cooking show della tv di Stato. (Continua dopo il post)

Antonella Clerici ha fatto qualche dieta?

Nello scatto in questione i suoi tantissimi seguaci non hanno potuto non notare la bellezza e la ritrovata forma fisica di Antonella Clerici. Ma non è finita qui, infatti chi è abituata a seguirla sul social network ha notato un altro particolare, ovvero che la compagna di Vittorio Garrone è notevolmente dimagrita.

L’ex padrona di casa de La prova del cuoco avrà seguito i consigli alimentari della nutrizionista Evelina Flachi? Dopo la sua esperienza al Festival di Sanremo, la bella professionista Rai si sta preparando il suo ritorno in televisione col talent show per i più piccoli Ti lascio una canzone.