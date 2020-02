Uomini e Donne: Giulia Quattrociocche e Daniele vanno a convivere

Buone notizie per Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon. La coppia, dopo essere uscita mano nella mano da Uomini e Donne ha fatto passi da gigante.

Stando alle ultime news infatti, i due avrebbero progettato di vivere insieme, una decisione che la coppia aveva già maturato pochi giorni dopo la scelta. Giulia e Daniele hanno rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine, dove si sono raccontati a cuore aperto.

Uomini e Donne: Giulia e Daniele pronti alla convivenza

La data del 14 febbraio verrà festeggiata con gioia da Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon. I due si scelsero proprio il 14 di tre mesi fa. Quale migliore ricorrenza se non il giorno di San Valentino per passare una serata romantica? I due, dopo la scelta all’interno del Trono Classico, non si sono più persi di vista. Hanno iniziato a vedersi tutti i giorni e a dormire l’una a casa dell’altro. Una convivenza quindi già iniziata da tempo, che ora è stata ufficializzata.

Al magazine di Uomini e Donne, Giulia e Daniele hanno rivelato di aver finalmente trovato la casa perfetta per le loro esigenze. A dare loro una mano sarebbe stato un amico, che li avvisati in tempo del fatto che l’inquilino della casa dei loro sogni stava per cambiare abitazione.

Daniele è al settimo cielo, nonostante abbia pregato la sua fidanzata di non introdurre nella nuova casa il colore rosa, che sembra non piacergli in maniera particolare. La coppia starebbe già pensando a come arredare il loro nido d’amore, consapevoli che dovranno fare diversi sacrifici. E’ la stessa coppia infatti, a raccontare di star girando anche diverse banche per avere un’idea chiara su come muoversi.

San Valentino d’amore per Giulia e Daniele

Come passeranno la giornata più romantica dell’anno Giulia Quattrociocche e il fidanzato Daniele Schiavon? Senza dubbio pianificheranno una serata romantica, non tanto per la ricorrenza in sé ma perché il 14 è stato il giorno della fatidica scelta nello studio di Uomini e Donne.

Come per tutte le coppie, Giulia e Daniele qualche volta litigano. I due tuttavia, sono soliti confrontarsi a lungo per poi fare pace. Le discussioni però, stanno contribuendo a farli crescere e ad accettare anche i lati meno belli dei rispettivi caratteri. Come rivela Giulia, entrambi hanno caratteri molto forti e dunque è semplice arrivare allo scontro.

Poco importa, visto che ora il loro obiettivo è quello di trasferirsi al più presto nella nuova casa. Chissà che Maria de Filippi non li inviti presto nello studio di Uomini e Donne per raccontare al pubblico gli ultimi sviluppi della loro meravigliosa storia d’amore.